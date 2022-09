Federação Russa de Esportes revela pedidos de transferência de cidadania — CMIO Esportes

A questão tornou-se um tema quente na Rússia em meio a proibições generalizadas de atletas do país

A Federação Russa de Patinação Artística confirmou o número de pedidos que recebeu de atletas desde o início do ano para transferir sua cidadania.

A questão de estrelas russas potencialmente mudarem de aliança tem sido muito debatida em face das amplas sanções esportivas impostas ao país após o conflito na Ucrânia.

Estrelas russas da patinação artística, como a campeã olímpica feminina de 2022 Anna Shcherbakova, a medalhista de prata Alexandra Trusova e a detentora do recorde mundial de pontos Kamila Valieva se verão afastadas das competições internacionais na próxima temporada devido a uma proibição imposta pela União Internacional de Patinação (ISU).

Essa é uma situação repetida em vários outros esportes, levando a sugestões de que haverá uma onda de pedidos de atletas russos para competir sob uma nacionalidade diferente para contornar as sanções.













Comentando à RIA Novosti, oficiais russos de patinação artística confirmaram o número de pedidos de transferência de cidadania que receberam.

“Desde o início do ano, o FFKKR [Russian Figure Skating Federation] recebeu 19 pedidos de transferência. Dois terços dos pedidos recebidos foram enviados a tempo, nós os satisfazemos”, uma declaração lida.

“Vamos considerar mais sete no comitê executivo de dezembro. Não podemos divulgar os nomes [of the applicants]pois para isso, os atletas devem dar um consentimento especial para o processamento de dados pessoais.”

Não houve sugestões de que algum dos principais talentos da patinação da Rússia esteja tentando fazer a mudança para competir sob outra bandeira.

Debates sobre atletas russos potencialmente mudando de cidadania dividiram opiniões nos últimos meses.













Pessoas como o deputado da Duma Roman Teryushkov afirmaram que dar o passo – especialmente se envolver a mudança para um “hostil” país – deve ser tratado como semelhante à traição.

Em outros lugares, o Kremlin disse que não apoia tal pensamento, enquanto a ex-campeã olímpica de dança no gelo Tatiana Navka disse que as pessoas não devem se apressar em julgar.

O ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, acrescentou que não teme um “êxodo” de talento.

O renomado técnico russo de patinação artística, Eteri Tutberidze, foi pego em uma discussão sobre a questão da lealdade depois que o jornalista de patinação americano Dave Lease afirmou que sua filha, Diana Davis, estava pronta para tentar com a equipe americana em julho.

A norte-americana Davis, 19, que apareceu pela equipe russa nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 no evento de dança no gelo, prontamente refutou essas alegações, enquanto a própria Tutberidze acusou Lease de ser “cheio de merda” em uma mensagem de mídia social contundente.

Depois de ser privado da chance de competir nos eventos do ISU Grand Prix na próxima temporada – também sendo despojado de seu próprio evento tradicional no calendário da ISU – autoridades russas disseram que pretendem realizar eventos alternativos para as estrelas da patinação do país.