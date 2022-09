Estrela do tênis se divorciando do marido bilionário um ano após o casamento – mídia – CMIO Esportes

O desafiador 2022 da ex-tenista número um do mundo Simona Halep aparentemente piorou depois que se espalharam relatos de que ela está se divorciando do marido após menos de um ano de casamento.

Duas vezes vencedora de Grand Slams, Halep sofreu uma derrota chocante na primeira rodada do Aberto dos EUA, quando caiu para a 124ª classificada da classificação ucraniana, Daria Snigur.

E de acordo com relatos de sua terra natal na Romênia, e que foram confirmados por seu ex-cônjuge, ela se divorciou do magnata dos negócios bilionário Toni Iuruc esta semana.

Halep e Iuruc, que vem da Macedônia, só se casaram em 15 de setembro do ano passado e estavam a uma semana de comemorar seu primeiro aniversário.

Quando contatado pelo site romeno Fanatik, que tem publicado atualizações regulares sobre a crise, Iuruc inicialmente negou a separação.

“Eu não comento sobre nossa vida privada… Não, eu não vou me divorciar amanhã… Pare de insistir, sem comentários.” Iuruc, que já sofreu dois casamentos fracassados, disse desafiadoramente.

Quando mais tarde contatado novamente pelo mesmo site na noite de quarta-feira, no entanto, um “visivelmente chateado” Iuruc teria confirmado a separação.

“Decidimos junto com a Simona romper“, revelou Iuruc.













“Pare de insistir, é minha última aparição pública… O resto será tratado pelos advogados da maneira mais civilizada possível. Obrigado pela compreensão.” ele adicionou.

O mesmo veículo também afirmou que o casal planejava ter filhos até 2024, depois de começar a namorar em 2018.

Mas com Fanatik alegando ainda que Halep, 30, e Iuruc foram a um cartório para assinar seus papéis de divórcio e iniciar sua separação na quinta-feira, esse desenvolvimento parece improvável de passar.

Dado que ela chegou ao US Open após uma vitória no torneio WTA 1000 em Toronto, há sinais de que a atual número sete do mundo ainda pode encontrar forma, apesar de sua virada em Flushing Meadows.