Chelsea anuncia novo treinador — CMIO Esportes

Graham Potter foi anunciado como o novo treinador do Chelsea após a demissão de Thomas Tuchel esta semana.

Depois que surgiram relatos no início do dia de que Potter havia concordado verbalmente em assumir o cargo em Stamford Bridge, os Blues confirmaram a nomeação do jogador de 47 anos com uma declaração oficial na tarde de quinta-feira.

O inglês Potter, que foi elogiado por seu trabalho no Brighton, rival da Premier League, substituirá Tuchel em um contrato de cinco anos com efeito imediato depois que o alemão foi demitido na manhã de quarta-feira.

“Estou incrivelmente orgulhoso e animado por representar o Chelsea FC, este fantástico clube de futebol. Estou muito empolgado em fazer parceria com o novo grupo de proprietários do Chelsea e ansioso para conhecer e trabalhar com o empolgante grupo de jogadores e desenvolver uma equipe e uma cultura das quais nossos incríveis fãs possam se orgulhar”, disse. disse Potter em um comunicado compartilhado pelo clube.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Donos do Chelsea ‘se livrando de qualquer vestígio de Abramovich’ – mídia

Comentando sobre a nomeação de Potter como substituto de Tuchel, o co-proprietário do Chelsea, Todd Boehly, disse: “Estamos entusiasmados em trazer Graham para o Chelsea. Ele é um treinador comprovado e um inovador na Premier League que se encaixa em nossa visão para o clube.

“Ele não é apenas extremamente talentoso em campo, ele tem habilidades e capacidades que se estendem além do campo, o que fará do Chelsea um clube mais bem-sucedido. Ele teve um grande impacto em seus clubes anteriores e esperamos seu impacto positivo no Chelsea. Estamos ansiosos para apoiá-lo, sua equipe técnica e o elenco para realizar todo o seu potencial nos próximos meses e anos”.

O Chelsea Football Club tem o prazer de receber Graham Potter como nosso novo treinador principal! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 de setembro de 2022

A notícia da saída de Tuchel veio após uma triste derrota por 1 x 0 para o Dínamo Zagreb na Liga dos Campeões, embora relatos tenham afirmado que o alemão já havia sofrido tensões com o chefe do clube, Boehly, sobre a política de transferências e propostas do novo proprietário, como fazer uma tentativa de contratação de Cristiano Ronaldo.

Potter herda uma equipe que foi reforçada com cerca de US$ 300 milhões em reforços no verão, incluindo seu ex-atacante de Brighton, Marc Cucurella, com quem ele teria entrado em conflito enquanto o catalão tentava arquitetar uma mudança para seu clube atual.













Outras contratações importantes feitas sob o comando de Boehly, que assumiu o clube como parte de um consórcio do proprietário anterior Roman Abramovich em maio, incluem Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly e Pierre-Emerick Aubemayang, ex-jogador de Tuchel no Borussia Dortmund desembarcou no dia do prazo na semana passada do FC Barcelona.

Potter será encarregado de ressuscitar uma equipe de baixo desempenho que conseguiu apenas três vitórias em sete jogos em todas as competições e atualmente está em sexto lugar na Premier League, depois de somar 10 pontos em seis partidas.

Sem tempo de sobra, Potter será jogado no fundo do poço assim que o derby de sábado no oeste de Londres contra o Fulham, que perdeu partidas apertadas para Arsenal e Tottenham por 2 a 1 nesta temporada, enquanto empatou contra um Liverpool também em dificuldades por 2 a 2 na dia de abertura.

O Fulham venceu o Brighton de Potter por 2 a 1 há pouco mais de uma semana, e o novo técnico dos Blues tentará vingar a derrota no início da partida de sábado na primeira divisão inglesa.