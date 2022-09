Rival do UFC afirma que pode tentar a aposentadoria de Khabib (VÍDEO) — CMIO Esportes

Tony Ferguson afirmou que o ex-rival do UFC Khabib Nurmagomedov não pendurou as luvas e que ele é o único homem capaz de persuadir o russo a sair da aposentadoria.

Honrando uma promessa feita à sua mãe em 2020 de não continuar lutando depois que o pai Abdulmanap faleceu por complicações do Covid naquele ano, Nurmagomedov se afastou do MMA no topo com um recorde de 29-0 e como campeão dos leves do UFC após finalizar Justin Gaethje no UFC 254.

Dois anos após o anúncio que chocou o jogo de luta, Ferguson, que infelizmente nunca conheceu Nurmagomedov devido a uma infinidade de razões, quando os dois homens estavam no auge, questionou sua validade enquanto estava prestes a retornar ao meio-médio contra Li Jingliang. no UFC 279 neste fim de semana.

“Eu sou o único a tirá-lo da aposentadoria” afirmou Ferguson, que estava programado para enfrentar Nurmagomedov nada menos que cinco vezes, em um dia de mídia do UFC 279.

“Esse cara não está aposentado” El Cucuy acrescentou.

“Quando se trata disso, quando você perde alguém, você precisa tirar uma folga, pensar e fazer o que tiver que fazer, mas o pai dele disse que a luta a fazer era eu e Khabib”. Ferguson continuou.

“Antes de falecer, ele disse isso e Khabib tem isso em sua mente.”

Enquanto Nurmagomedov está ocupado com sua própria promoção do Eagle FC e treinando Islam Makhachev, que lutará com Charles Oliveira pela vaga vaga na faixa leve no mês que vem, o Daguestão tem conversado sobre enfrentar Ferguson como treinadores rivais em uma potencial temporada futura do The Ultimate. Lutador (TUF).

“Nós temos a luz verde”, Ferguson destacou, com o presidente do UFC, Dana White, demonstrando interesse no encontro.

“Estamos esperando o gordo do Khabib. Na verdade, eu o chamei de Khabib. Vocês ouviram essa merda?” perguntou Ferguson.

“Estamos esperando a bunda gorda do ‘Fathead’ e eu vou ser real com você, nós temos a luz verde do bronze, [we] foi e falou com eles.

“Recebemos o sinal verde do treinador dele. Recebemos o sinal verde do agente dele. O agente dele vem e tenta me abraçar, ele estava todo de rosa, parecia o Pinky de sexta-feira.” Ferguson disse, em referência a Ali Abdelaziz e à comédia cult dos anos 90 estrelada por Ice Cube e Chris Tucker.

“Foi engraçado pra caralho. Você pode vê-lo em qualquer lugar. Ele aparece e diz ‘Vamos fazer isso’. Na realidade, estamos apenas esperando pelo gordo de Khabib.”













“Ele é o único que está com medo” alegou Ferguson. “Seja uma luta ou não, nós vamos treinar e tenho certeza que vamos torná-lo divertido.”

Como Ferguson insinuou, mesmo que a dupla não precise se enfrentar, como é comum com treinadores rivais no final de uma temporada do TUF, ainda deve haver fogos de artifício se eles estiverem liderando campos de treinamento rivais.

“Ele vai quebrar antes dos lutadores daquele time e eu ainda tenho um bom material que ainda não usei, então estou apenas esperando por isso”, disse. Ferguson, ele próprio vencedor do TUF em 2011, previu.

Sem vitórias em suas últimas quatro partidas, Ferguson está essencialmente no Last Chance Saloon e outra derrota no sábado pode fazer com que ele seja cortado da promoção e a probabilidade de uma campanha sem vôo no TUF em frente a Nurmagomedov talvez diminua.