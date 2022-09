UFC cancela evento de imprensa após estrela chechena se envolver em brigas nos bastidores (VÍDEO) — CMIO Esportes

O UFC foi forçado a cancelar sua coletiva de imprensa do UFC 279 no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, na quinta-feira, após o que o presidente Dana White descreveu como um “s**t show” ocorreu quando várias brigas ocorreram entre os lutadores nos bastidores.

White tentou manter o evento de mídia e planejou trazer os seis lutadores principais programados para falar em pares.

Enquanto o peso meio-médio Kevin Holland e Daniel Rodriguez estavam conversando com os repórteres sobre a luta, no entanto, White teve que cancelar o evento completamente.

Como White explicou, isso foi devido a confrontos entre Holanda e Khamzat Chimaev, além do oponente de Chimaev na luta principal, Nate Diaz, e o ex-lutador que virou agente Tiki Ghosn.

“Foi um show completo de merda”, Branco afirmou.

“Para a segurança de todos, esta é a decisão certa.” Isso nunca aconteceu na história do UFC. Dana cancela a coletiva de imprensa do UFC 279 no meio do caminho devido a brigas nos bastidores com Nate Diaz e Khamzat Chimaev. pic.twitter.com/GXoyRZPP29 — EVENTO PRINCIPAL (@MainEventTV) 9 de setembro de 2022

Dana White descreve o “show m*** completo” nos bastidores que levou ao #UFC279 conferência de imprensa sendo cancelada. White confirma que uma briga entre Khamzat Chimaev e Kevin Holland deu o pontapé inicial. pic.twitter.com/UaG7AcC9k2 — MMAFighting.com (@MMAFighting) 9 de setembro de 2022

Embora eles não estejam lutando entre si no card de sábado, o fato de Chimaev e Holanda se enfrentarem não é surpresa, já que eles se enfrentaram nas mídias sociais e em entrevistas separadas ao longo da história recente.

Esta semana, Holland questionou as credenciais de Chimaev e sugeriu que o jogador de 28 anos é falso por agir de forma amigável a portas fechadas, mas fingir ser durão quando a câmera está rodando.

“Ele só faz essa merda extra de ‘aspirante’ quando a mídia está por perto”, disse Holanda.

De acordo com fontes que conversaram com a ESPN, o checheno Chimaev, com sede na Suécia, foi para a Holanda nos bastidores, o que levou a um empurrão entre os homens e aqueles próximos que tentavam separá-los.

Chimaev então acertou a Holanda com um chute frontal e foi arrastado por um Li Jingliang de terno e botas – que estava aprimorando seu inglês para falar diante de uma multidão antes de sua luta com Tony Ferguson – antes da Holanda supostamente perseguindo seu agressor.

No Twitter, Holland abordou a discussão dizendo: “Só para que todos saibam. Eu ofereci àquele palhaço um corte de barba grátis. Não conheço nenhum lugar nos EUA que ofereça esse serviço de graça!

“Eu sou preciso, eu prometo que não iria bater nele. Ao seu serviço, assim como os funcionários do hotel, mano.” ele acrescentou, em referência a uma escavação de 2020 de Chimaev, quando brincou que Holland era um membro da equipe do hotel.

Compartilhando um tweet de Ariel Helwani, a Holanda também refutou que Chimaev o havia chutado por comentando: “Isso é estranho, eu não senti nada. UFC Stats Bot, por favor, atualize isso como uma tentativa fracassada via Chimaev.”

Ghosn também estava na mistura, com White dizendo que era um bom trabalho que o jogador de 45 anos estivesse lá para ajudar.

Mais tarde, porém, Diaz viu Ghosn com Chimaev e pensou que ele fazia parte da comitiva de Chimaev.

Isso levou o acampamento de Diaz a gritar com Ghosn e depois jogar garrafas de água nele e no time de Chimaev, com White confirmando como alguns dos objetos atingiram Ghosn na cabeça e que ele também recebeu tapas e chutes.

Além disso, imagens nas redes sociais mostraram que os confrontos continuaram no saguão após a coletiva de imprensa cancelada.

As tensões entre Kevin Holland e a equipe de Chimaev continuaram no lobby após a coletiva de imprensa, seguida de uma participação amistosa do adversário da Holanda Daniel Rodriguez.📹 via IG/chrisslowens pic.twitter.com/ilyL2DGY4n — Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 9 de setembro de 2022

“Se não fosse por Tiki, estaríamos em grandes apuros” Branco explicou. “Tiki levou alguns para o time e ele não estava no time.”

Em uma tentativa de evitar a repetição de tais incidentes, White prometeu que as coletivas de imprensa do UFC terão mais segurança daqui para frente, e a pesagem e o card de sábado também serão mais bem preparados.

Problemas à parte, ninguém será punido por sua participação nas brigas e nenhuma das lutas do UFC 279 foi prejudicada.

“Isto é o que fazemos”, disse Branco. “Este é o negócio em que estamos.

“Este é o negócio da luta. Essas coisas acontecem. O que fazemos é ver como isso aconteceu hoje – por que não estávamos preparados para isso? Por que não fomos capazes de gerenciar isso nos bastidores melhor do que fizemos?” Branco posou.

“E estaremos melhores na próxima vez que fizermos uma coletiva de imprensa. Isso nunca mais vai acontecer conosco”, disse. ele prometeu.