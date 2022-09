Violência em massa enquanto torcedores alemães entram em confronto com rivais franceses (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um encontro da UEFA Europa Conference League entre Nice e Colónia quase foi cancelado depois de violentos confrontos entre adeptos rivais que causaram 32 lesões.

Conforme relatado pelo Get French Football News, as tensões entre os torcedores adversários “estava construindo o dia todo” depois que os fãs de Koln tomaram a praça principal de Nice, a Place Massena, e vandalizaram a loja do clube de Nice.

De acordo com o mesmo veículo, os torcedores do Koln, quando já estavam dentro do Allianz Riviera do Nice, no sudeste da França, deixaram sua seção para enfrentar seus colegas do Nice.

Quando eles responderam, brigas começaram e sinalizadores foram lançados, como mostrado em imagens de mídia social, com um clipe exibindo comissários chutando e socando um membro do contingente itinerante.

Cenas feias pré-jogo aqui no Allianz Riviera. Os torcedores do Koln inicialmente deixaram sua seção para enfrentar os torcedores da casa antes que os torcedores do Nice retaliassem. pic.twitter.com/rkxij2W7Sz — Receba notícias do futebol francês (@GFFN) 8 de setembro de 2022

O problema exigiu a intervenção da polícia, com os jogadores de ambas as equipes negado a chance de se aquecer antes do horário marcado para o pontapé inicial.

Pedindo calma, o capitão do Colônia, Jonas Hector, teve que se dirigir à multidão em campo com sua mensagem ouvida no sistema de PA do estádio.

“Nós realmente queremos jogar o jogo com você. Também queremos que esse jogo aconteça. Mas temos que dizer que não gostamos de ver isso”, disse Héctor.

“Trabalhamos duro no ano passado e nos play-offs. E gostaríamos muito de fazer isso com você e pedimos que mantenha a calma e nos apoie o máximo possível”, ele adicionou.

Enquanto isso, nas redes sociais, Koln revelado que o jogo foi adiado “devido a confrontos violentos entre os grupos de torcedores no estádio e nas arquibancadas” e acrescentou que estava a decorrer uma reunião de segurança da UEFA.

A equipe da Bundesliga afirmou ainda que condenou “toda forma de violência nos termos mais fortes possíveis.”

“Nós defendemos um comportamento esportivo, justo e respeitoso uns com os outros. Pedimos desculpas a todos os torcedores pacíficos que fizeram dele um festival de futebol até agora”, disse. Koln também disse.

Falando em meio ao caos, o diretor-gerente da Koln, Christian Keller, disse que estava “mudo.”

“Não sei quais são as palavras certas. Queríamos celebrar um grande e pacífico festival de futebol. Tudo estava preparado para isso.

“De Nice, é o mesmo caso e não são mais do que algumas dúzias de caóticos completos [a German word for a trouble causer or anarchist].

[Europa Conference League] [Ultras][08.09.2022]🇪🇺OGC-Nizza-Fc KölnTroubles no Estádio:Os ultras do FC Cologne atacam OGC Nice, um adepto cai da linha, o que atrasa o pontapé de saída! Novo tempo de confronto [19:40][Europa Conference League] [Ultras] pic.twitter.com/ZaX5GLGk7Q — Ultra Fanático (@UltrasClips) 8 de setembro de 2022

“Essa palavra não faz justiça. As palavras que vêm à mente são palavras que não posso dizer.” Keller continuou.

“Não sei o que essas pessoas estão fazendo aqui e o que querem. Isso só leva ao sofrimento do futebol, do FC Koln, do OGC Nice e de todos os torcedores pacíficos”.

Cerca de 55 minutos depois do previsto, o jogo foi autorizado a seguir em frente e terminou empatado em 1 a 1.

Depois de Stefen Tigges colocar os visitantes na frente por 1-0 aos 19 minutos, Andy Delort empatou para os anfitriões com um pênalti aos 62 minutos.

Conforme relatado pela AFP via Kicker, um total de pelo menos 32 pessoas ficaram feridas nos confrontos, que incluem dois policiais e um comissário.













Quatro foram hospitalizados, com um parisiense na área de hóspedes em estado crítico após cair do escalão intermediário.

O problema surgiu um dia depois que os torcedores do Marselha arrancaram uma bandeira do Orgulho LGBTQ e entraram em confronto com a polícia, que fez cinco prisões, após uma derrota por 2 a 0 para o Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões.

Embora tenha sido alegado que os torcedores do Koln instigaram o problema neste caso, os torcedores do Nice também foram manchetes em agosto de 2021, quando jogaram objetos na estrela do Marselha, Dmitri Payet, no Derby do Mediterrâneo.

Isso causou uma briga em massa também envolvendo membros da equipe de Marselha, e o Nice foi mais tarde ancorado em dois pontos pelo lamentável episódio.