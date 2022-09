Futebol inglês anuncia decisão após a morte da rainha Elizabeth — CMIO Esportes

As partidas de futebol da Premier League e da Liga de Futebol da Inglaterra serão canceladas neste fim de semana como um sinal de respeito à falecida rainha Elizabeth II, foi confirmado.

O governo britânico havia recomendado que qualquer decisão final sobre a realização de jogos caberia a órgãos esportivos individuais.

As discussões foram realizadas na manhã de sexta-feira sobre partidas na Inglaterra na Premier League e nas três divisões da Football League (EFL), com um anúncio subsequente informando que os jogos seriam reorganizados.

“Para honrar sua vida extraordinária e contribuição para a nação, e como sinal de respeito, a rodada da Premier League deste fim de semana será adiada, incluindo o jogo de segunda-feira à noite”. ler uma mensagem da Premier League.

A EFL disse que sua abordagem foi “alinhado” com a da Premier League e da Associação Inglesa de Futebol (FA).

Como sinal de respeito a Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, a rodada de jogos da Premier League deste fim de semana será adiada. — Premier League (@premierleague) 9 de setembro de 2022

As partidas da EFL programadas para sexta-feira já foram canceladas, enquanto outros eventos na Inglaterra, como o teste de críquete contra a África do Sul e o Campeonato PGA de golfe em Wentworth, foram suspensos na quinta-feira, embora ambos devam ser retomados neste fim de semana.

Manchester United e West Ham jogaram suas partidas europeias conforme programado na noite de quinta-feira, após consultas com a UEFA e a FA, embora os jogos tenham sido precedidos por um minuto de silêncio e outras marcas de respeito, incluindo jogadores usando braçadeiras pretas.

Em outros lugares, um dos passatempos favoritos da rainha Elizabeth II – corridas de cavalos – deve continuar em St Leger, em Doncaster, embora os eventos sejam alterados de sábado para domingo. Jogos da liga de rugby também serão realizados, de acordo com relatórios iniciais.

O Palácio de Buckingham confirmou na quinta-feira que a rainha faleceu aos 96 anos enquanto estava em sua residência em Balmoral, na Escócia. A notícia colocou o Reino Unido em uma onda de luto.

Emitindo recomendações aos órgãos esportivos, o governo declarou que deveria considerar o cancelamento ou reorganização de eventos no dia do funeral da rainha, que ainda não foi confirmado, mas deve ocorrer em cerca de 10 dias.

“Como sinal de respeito, as organizações podem considerar cancelar ou adiar eventos ou fechar locais no dia do Funeral de Estado. Eles não têm obrigação de fazê-lo e isso fica inteiramente a critério de organizações individuais”, disse. ler uma mensagem do governo.

“Como sinal de respeito, e de acordo com o tom do Luto Nacional, os organizadores podem querer manter um período de silêncio e/ou tocar o Hino Nacional no início de eventos ou jogos esportivos, e os jogadores podem usar braçadeiras pretas ” acrescentou.