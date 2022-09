Chefes mundiais de boxe acusados ​​de ‘dependência da Gazprom’ — CMIO Esportes

A Associação Internacional de Boxe (IBA), com sede na Suíça, é liderada pelo russo Umar Kremlev

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está preocupado que a Associação Internacional de Boxe (IBA) seja muito dependente financeiramente da gigante russa de energia Gazprom e que suas reformas estejam se movendo muito lentamente enquanto a vaga do boxe nas Olimpíadas está ameaçada.

Depois de retirar a IBA – anteriormente conhecida como AIBA – de seu envolvimento nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado devido a questões financeiras, de arbitragem e éticas, o COI também retirou a autoridade de torneios e competições de qualificação nas próximas Olimpíadas de Paris em 2024 .

Ao falar em entrevista coletiva na quinta-feira, o diretor esportivo do COI, Kit McConnell, revelou que, dadas as informações que o órgão obteve em um relatório recebido na quarta-feira, o IBA não tem “quaisquer novas fontes de receita” enquanto sua dependência da gigante russa de energia Gazprom é supostamente uma preocupação.













“A dependência continua da empresa russa Gazprom”, McConnell disse, com o ex-patrocinador da Liga dos Campeões também o maior patrocinador da IBA.

“Isso só se agravou, agravado pelo fato de que várias contas bancárias (utilizadas pelo IBA) estão sujeitas a sanções no ambiente atual. Não houve mitigação dessa dependência de uma organização“, McConnell afirmou ainda.

Com o presidente da IBA e empresário russo Umar Kremlev reeleito sem oposição depois que seu oponente Boris van der Vorst foi desclassificado apenas dois dias antes de uma votação em Istambul em 14 de maio, o COI, que recomendou a proibição de equipes e atletas russos atendidos por muitas federações esportivas no início deste ano, fez a alegação de que o aumento do poder está sendo passado para o escritório do Kremlev em Moscou e não para a sede do IBA em Lausanne, Suíça.

Segundo McConnell, a sede do IBA foi “despojado” de todos os altos funcionários e conselheiros, e foi avisado que o IBA perderá os Jogos permanentemente se não houver progresso rápido como parte dos planos de reforma acordados no ano passado.













“Atualmente, o boxe não está incluído no programa esportivo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028”, o COI também disse em uma carta que foi enviada ao Kremlev na quinta-feira.

“Considerando a ausência de uma evolução real, o Conselho Executivo do COI não está em condições de reverter esta decisão e continuará monitorando com sérias preocupações. [the] governança do IBA”, também foi estressado.

Após decisões polêmicas em eventos de boxe e a descoberta de um sistema de manipulação de lutas, a IBA teve que reformular a arbitragem após as Olimpíadas Rio 2016 no Brasil.

Como a correspondência do COI mencionou, o boxe, que é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos, onde grandes nomes como Muhammad Ali e Floyd Mayweather lutaram antes de se tornarem profissionais, não foi incluído no programa inicial dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.