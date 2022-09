Chelsea questionado após acordo de ‘recorde mundial’ para novo treinador – CMIO Esportes

A compensação supostamente paga a Brighton pelo novo treinador Graham Potter é considerada um recorde mundial no futebol

A compensação que o Chelsea pagou para liberar o novo técnico Graham Potter de seu contrato com Brighton e Hove Albion é um recorde mundial, de acordo com um relatório.

Sob os novos proprietários Todd Boehly e seu consórcio, o Chelsea demitiu o vencedor da Liga dos Campeões Thomas Tuchel na manhã de quarta-feira em meio a resultados ruins, embora o motivo da demissão esteja relacionado a confrontos sobre a política de transferências e Tuchel supostamente sendo um mau comunicador que estava cada vez mais distante de seus jogadores.

De acordo com o The Times, o Chelsea pagará a Brighton £ 22 milhões (US $ 25,5 milhões) no total para ver Potter nomeado, que se acredita ser uma taxa recorde mundial no futebol para um gerente.

A soma consiste em £ 20 milhões ($ 23,1 milhões) para Potter e mais £ 2 milhões ($ 2,31 milhões) para ele trazer sua equipe de cinco homens para Stamford Bridge.

Esse valor superou a cifra de € 20 milhões (US $ 20 milhões) que o gigante da Bundesliga Bayern de Munique teve que pagar ao RB Leipzig por seu atual técnico Julian Nagelsmann quando ele foi contratado para suceder o cessante Hansi Flick, que agora lidera a seleção alemã.

Como se diz que Brighton estava relutante em que Potter saísse e se empenhasse, o que desencadeou um acordo de compensação recorde, o Chelsea foi criticado por gastar cerca de £ 100 milhões ($ 115 milhões) quando a taxa de liberação de Potter e os salários (£ 60 milhões / $ 69,5 milhões), mais o pagamento de £ 20 milhões de Tuchel ($ 23 milhões) foram levados em conta.

Juntando-se a Gary Neville, o colega da Sky Sports Graeme Souness é a mais recente figura proeminente do futebol a questionar os planos de Boehly no Chelsea desde que comprou o clube do ex-proprietário Roman Abramovich em maio.

“A demissão de Thomas Tuchel não me surpreende porque é tão típico da forma como Todd Boehly decidiu comandar o Chelsea”, disse o escocês em uma coluna do Daily Mail.

Souness marcou o americano “um homem muito rico que é empreendedor” e quem “ganhou dinheiro em muitas áreas diferentes”, mas também quem tem “olhou para o futebol e pensou: ‘este é um negócio que é direto e simples – e porque sou tão inteligente em tantos outros aspectos da vida, posso lidar com isso.'”

Para Souness, os alarmes soaram quando Boehly se anunciou como diretor esportivo interino do Chelsea após a saída da ex-diretora Marina Granovskaia e do presidente Bruce Buck, ambos aliados de Abramovich.

“Correndo o risco de parecer chato, tente tirar Sir Alex Ferguson da aposentadoria, mande-o para o LA Dodgers e peça-lhe para avaliar jogadores de beisebol que jogam em outros clubes, com o objetivo de construir um time”, disse. Souness continuou, sugerindo que Boehly estava fora de seu alcance. “Ele não saberia por onde começar.”

“Ele demitiu 14 treinadores – alguns, como Roberto Di Matteo, que tinha acabado de ganhar troféus: o maior de todos, a Liga dos Campeões, junto com a FA Cup em 2012.

“Mas esse regime de contratação e demissão foi bem-sucedido porque Abramovich acabou trazendo pessoas que conheciam o negócio do futebol e entendiam a importância do recrutamento. Essa é uma grande parte do motivo pelo qual eles foram tão bem-sucedidos”, acrescentou. a lenda ex-Liverpool concluiu.

Na reportagem do The Times, no entanto, foi dito que os novos proprietários indicaram que pretendem “romper com a cultura de contratar e demitir”, com Potter esperava fazer um bom trabalho por especialistas de futebol e repórteres se dado o tempo raramente concedido aos gerentes do clube.

Devido à suspensão das partidas da Premier League em sinal de respeito pela morte da rainha Elizabeth, Potter não fará sua estreia em sua nova função contra o Fulham no clássico do oeste de Londres no sábado.