Vencedor russo envia mensagem ‘sarcástica’ para multidão de Nova York (VÍDEO) — CMIO Esportes

O craque russo Karen Khachanov foi acusado de criticar os torcedores do US Open após sua épica vitória nas quartas de final contra Nick Kyrgios na frente de uma multidão de Nova York que apoiava esmagadoramente o australiano.

Khachanov garantiu uma vaga na primeira semifinal de Grand Slam ao superar Kyrgios em uma disputa de cinco sets no Arthur Ashe Stadium, vencendo por 7-5 4-6 7-5 6-7(3) 6-4 em uma disputa que terminou nas primeiras horas da manhã de quarta-feira em Flushing Meadows.

O russo manteve a calma contra um homem que muitos apontavam como favorito ao título depois que Kyrgios havia derrotado o atual campeão e número um do mundo Daniil Medvedev na rodada anterior.

Kyrgios, de 27 anos, foi aclamado pela maioria da multidão contra Khachanov enquanto eles se divertiam com seu tênis tipicamente divertido, embora a partida tenha sido novamente marcada por algumas explosões de fogo quando Kyrgios direcionou sua raiva para membros de sua equipe de apoio e destruiu vários raquetes – incluindo duas na conclusão da partida.

Aparentemente tomando nota de que lado a torcida estava, Khachanov disse em sua entrevista na quadra: “Eu fiz isso. Eu fiz isso gente. Obrigada. Sim, quero dizer, agora você está me dando um pouco de amor, obrigado pessoal, eu aprecio isso.

“Obrigada. Foi uma partida louca. Eu esperava que fosse assim. Estou pronto para correr, lutar, jogar cinco sets. Jogamos novamente quase quatro horas e essa é a única maneira de vencer Nick, eu acho.”

"Obrigada. Foi uma partida louca. Eu esperava que fosse assim. Estou pronto para correr, lutar, jogar cinco sets. Jogamos novamente quase quatro horas e essa é a única maneira de vencer Nick, eu acho."

Alguns fãs e especialistas imediatamente rotularam os comentários “sarcástico” e “ironia” – com alegações de que Khachanov estava ecoando a infame batalha do compatriota Medvedev com a torcida de Nova York a caminho da final em 2019.

Quando perguntado em sua coletiva de imprensa pós-jogo sobre o fervoroso apoio da torcida por Kyrgios, Khachanov disse que estava antecipando isso.

“Eu estava preparado, esperava que a torcida fosse mais para ele, que ele fosse o favorito aos olhos deles. Não fico chateado com isso”, disse a semente número 27.

“Joguei Rafa [Nadal] em 2018, foi bem parecido, então eu sabia o que esperar, o que eu tinha que fazer para manter o foco e entregar uma boa partida, e foi o que eu fiz.”

Kyrgios explodiu depois de perder a partida, martelando duas raquetes na quadra depois de perder o que muitos consideraram uma oportunidade de ouro para ganhar um título de Grand Slam depois de ficar aquém em Wimbledon em julho.

"Eu sinto a dor por ele," Khachanov falou sobre as cenas inflamáveis ​​enquanto os destroços da raquete se espalhavam pela quadra.













O presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpichev, também observou a natureza unilateral da multidão, dizendo à RIA Novosti: “Toda a torcida em Nova York estava torcendo contra nosso jogador, embora Karen não tenha dado uma única razão para fazer isso durante toda a partida. Não é um gesto, nada que o público não goste.”

“A tendência geral era clara – eles torceram pelo australiano. Mas psicologicamente e moralmente, Karen jogou o jogo por cinco sets. acrescentou Tarpischev.

Medalhista de prata olímpica em Tóquio no verão passado, Khachanov está agora em um novo território em um Grand Slam depois de perder suas duas quartas de final anteriores em Roland-Garros em 2019 e Wimbledon em 2021.

Para progredir ainda mais em Nova York, ele precisará de mais uma derrota contra o norueguês Casper Ruud, quinto cabeça de chave, que derrotou o italiano Matteo Berrettini em dois sets nas quartas de final.

Ruud, de 23 anos, almeja o primeiro título de Grand Slam depois de chegar à final do Aberto da França no início desta temporada, e sabe que chegar à final de domingo em Nova York também pode levá-lo ao topo do ranking mundial da ATP.

“Se haverá força suficiente para a semifinal, é sempre uma questão. Na semifinal, a psicologia vem à tona”, disse. Tarpichev disse sobre a próxima briga.

O próprio Khachanov disse estar orgulhoso de suas conquistas até agora, dizendo à mídia: “É mais um passo à frente, estou muito feliz por poder fazê-lo.”

Khachanov e Ruud devem se encontrar na sexta-feira em sua batalha por uma vaga na final.