Rússia anuncia partida contra o Irã — CMIO Esportes

Um terceiro amistoso também está previsto para novembro. Os detalhes não foram confirmados, embora relatos na Rússia tenham indicado que a Bósnia-Herzegovina poderia ser a adversária.

“A equipe técnica da seleção russa está feliz por ter a oportunidade de se reunir novamente e realizar um campo de treinamento de pleno direito”, disse. disse o técnico Karpin, que mais tarde anunciou uma equipe provisória de 35 jogadores para o encontro com o Quirguistão.

“O Irã é um participante da Copa do Mundo, um time com uma boa classificação. Há dúvidas sobre as datas das partidas, Irã joga a primeira partida em 21 de novembro na Copa do Mundo [against England].

“As negociações estão em andamento” acrescentou Karpin quando perguntado sobre uma data exata.













A seleção russa não joga desde a derrota para a Croácia nas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro, em Split.

Essa derrota acabou com suas esperanças de se classificar diretamente para o Catar, embora a Rússia devesse enfrentar a Polônia na semifinal do playoff das eliminatórias europeias em Moscou em março, antes de uma potencial final de qualificação contra a Suécia ou a República Tcheca.

Após o início da campanha militar na Ucrânia, as três equipes se recusaram a jogar contra a Rússia antes que a UEFA e a FIFA confirmassem suas sanções contra o país.

A Polônia foi dada adeus à final do playoff, onde derrotou a Suécia para se classificar para o Catar.

Desde então, a União Russa de Futebol (RFU) perdeu sua oferta legal no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça para anular a proibição.

A Rússia está atualmente na 35ª posição na classificação masculina da FIFA, com o Irã em 22º lugar e o Quirguistão em 95º.