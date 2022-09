Rússia não se isola – ministro do Esporte — CMIO Esportes

Oleg Matytsin disse que a Rússia é uma nação ‘autossuficiente’, mas não se isolaria

A Rússia não se isolará diante das proibições esportivas e continuará a desenvolver cooperação com parceiros dos grupos de nações BRICS e SCO (Organização de Cooperação de Xangai), disse o ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin.

Falando em um fórum intitulado ‘Esporte no Extremo Oriente: criando novas oportunidades’ no Fórum Econômico do Leste em Vladivostok na quarta-feira, Matytsin discutiu o cenário esportivo que viu atletas russos banidos por várias federações após uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) em fevereiro.

“Convidamos nossos colegas dos países BRICS e SCO aqui e estamos negociando com eles para realizar competições e reuniões bilaterais”, Matytsin disse, de acordo com a TASS.













“É necessário usar todos os formatos para a participação de nossos atletas e aderir aos princípios olímpicos básicos.

“Não estamos isolados. A posição do nosso presidente é que somos uma nação esportiva autossuficiente, temos enormes recursos”.

Matytsin – assim como vários outros oficiais russos nos últimos meses – falou sobre o aumento da cooperação em termos esportivos com nações amigas como China, Índia e outros.

“Pela primeira vez em 30 anos, recuperamos o movimento esportivo e atlético, e um incentivo muito importante para o desenvolvimento e popularização desse sistema é a criação de um ambiente competitivo”, disse Matitsin.

“O governo decidiu dar incentivos materiais não só para os atletas, mas também para os treinadores.

“Acho que o presidente vai apoiar a ideia de benefícios adicionais para participação e vitória nesses [new] competições”, acrescentou o ministro do esporte.

No início desta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que o presidente Vladimir Putin havia enfatizado a necessidade de novas competições como um contrapeso às proibições internacionais, mas que a Rússia continuaria lutando pelos direitos de seus atletas de aparecer em torneios globais.

“O presidente enfatizou a necessidade de introduzir todo um sistema de competições domésticas, competições ampliadas com a participação de outros países amigos”, disse. disse Peskov.

O Fórum Econômico Oriental em andamento em Vladivostok visa promover laços mais estreitos na região e está sendo realizado pela sétima vez.