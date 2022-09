Proprietários do Chelsea ‘se livrando de qualquer vestígio de Abramovich’ – mídia – CMIO Esportes

O novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, e seu consórcio foram alvos online depois de anunciar que o técnico Thomas Tuchel havia sido demitido na manhã de quarta-feira.

Em comunicado oficial, Boehly e companhia reconheceram o papel de Tuchel na história do clube depois de levar os londrinos do oeste a um segundo troféu da Liga dos Campeões em 2021 e também entregar a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

Mas marcando 100 dias desde que assumiu o antigo governante Roman Abramovich, o grupo decidiu se separar do tático alemão Tuchel depois que o Chelsea caiu para três derrotas em sete jogos – apesar de apoiá-lo com um desembolso de cerca de US $ 300 no mercado de transferências de verão.

Já atacando Boehly acusando-o de tratar sua propriedade como se estivesse jogando o popular jogo de simulação ‘Football Manager’, a ex-lenda do Manchester United e comentarista da Sky Sports Gary Neville atacou o americano no Twitter chamando-o “Todd Woodward.”

Esta é uma referência ao executivo-chefe da United anteriormente desajeitado de 2012 a 2022, Ed Woodward, e Neville também retweetou uma resposta de um seguidor que disse que estava “certo” com sua piada de Football Manager.

Também zombando, o colega de Neville na Sky Sports e ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher legendou o clipe popular de um recente confronto entre Tuchel e o técnico do Tottenham, Antonio Conte, por um aperto de mão e disse que foi “Tod & Thomas” esta manhã.

O apresentador da BBC Gary Lineker revelou a notícia e disse que não demorou muito “para o novo proprietário seguir a política de seu antecessor de se livrar no primeiro mergulho real na forma”, em um aceno para a notória raia implacável de Abramovich quando se tratava de gerentes de machado.

Embora esta seja a primeira vez que Boehly demitiu um líder do banco, Tuchel, que estava realizando seu 100º jogo no comando na terça-feira, é o oitavo técnico do Chelsea a ser demitido em 10 anos.

Fontes como The Athletic revelaram que se entende que a decisão de demitir Tuchel não teve nada a ver com a perda de Zagreb com ele reivindicado em outros lugares que os proprietários americanos estão procurando remover vestígios de “qualquer coisa Abramovich.”

Mas ainda outro tweet popular que Neville compartilhou veio de um jornalista inglês que disse que era um “enorme chamada de Todd Boehly para demitir Thomas Tuchel.”

“Mas que oportunidade para o sucessor de Tuchel, Todd Boehly”, ele brincou, em uma escavação sobre como Boehly assumiu praticamente todos os cargos importantes no clube depois que a diretora de confiança de Abramovich, Marina Granovskaia, e o presidente Bruce Buck seguiram o proprietário russo pela porta de saída.

Enquanto o The Athletic afirma que o Chelsea possivelmente quer substituir Tuchel antes do próximo jogo contra o Fulham na Premier League no sábado, meios de comunicação do Reino Unido, como o The Mail, informam que Boehly está buscando negociações formais com Graham Potter, que tem £ 16 milhões (US $ 18,4 milhões). ) cláusula de rescisão em seu contrato Brighton.

Mauricio Pochettino é outro candidato com quem Boehly deseja falar, e enquanto Zinedine Zidane é “admirado” pela propriedade do Chelsea, o ícone do Real Madrid está tentando substituir Didier Deschamps como técnico da França após a Copa do Mundo no Catar no final do ano.