Lutador que exibiu seios em comemoração faz o OnlyFans se gabar — CMIO Esportes

Tai Emery viu um grande aumento de fãs pagando por seu conteúdo desde o fim de semana

Uma lutadora do Bare Knuckle FC (BKFC) que impressionou os fãs depois de marcar uma vitória de estreia afirmou ter recebido um grande aumento de assinantes em sua conta OnlyFans, enquanto avisava que suas comemorações são “só vai piorar.”

O brawler australiano Tai Emery se tornou viral na semana passada por nocautear o lutador local Rung-Arun Khunchai com uma combinação impressionante de uppercuts e ganchos que enviaram o tailandês para a lona em Bangkok.

Quando o árbitro cancelou a ação, Emery pulou nas cordas e mostrou os seios para a multidão aplaudida e surpresa.

De acordo com Emery, o risco que ela assumiu valeu a pena, pois sua página OnlyFans teve um aumento de 6.150%.

Enquanto anteriormente ganhava US $ 400 por mês com assinantes que pagam US $ 10 para acessar seu material, estima-se que agora ela ganhará cerca de US $ 25.000 por mês depois de desfrutar de um aumento de 62 vezes no número de fãs pagantes.

“Santo Moly,” Emery disse, “Meu OnlyFans foi talvez 40 para talvez [2,500]ou algo assim,” ela explicou ao TMZ.

Em seguida, perguntada se ela havia sido repreendida por seu ato, Emery afirmou que ela foi “completamente capaz de continuar a ser eu mesmo, e assim serei”.

Além disso, ela prometeu fazer mais exibições de carne e previu que a celebração será recíproca.

"Estou tentando chegar a um ponto em que talvez haja um reflexo de um mar de bundas apenas olhando para mim como esse exército de saudação, de homens a mulheres", disse. ela revelou.













Em comentários semelhantes ao MMA Fighting, Emery disse que acredita que o BKFC é o esporte para ela e que sente, considerando sua personalidade, “só vai piorar” no que diz respeito às suas comemorações.

“Isso é quem eu sou. Então, felizmente, ou infelizmente as pessoas, vai piorar quanto mais eu for capacitado, mais confortável eu me sinto para não ser tão tímido e introvertido.”

“Se sou eu introvertido e tímido, vai ficar um pouco louco. Com o BKFC e minha personalidade, eles vão apoiar as coisas que eu digo, como me sinto e como penso [compared to] outro esporte de combate onde eles provavelmente não querem esse tipo de comportamento, ou não querem alguém com as opiniões que eu gosto de ter. A ligação veio e eu não olhei para trás desde então”, ela adicionou.

“Honestamente, foi uma das melhores coisas que aconteceram” Emery afirmou. “Eu sempre disse que, desde que você esteja sempre sendo você mesmo a cada momento, nada de ruim pode vir disso.”

Observando que provavelmente havia algumas pessoas preocupadas que ela receberia uma reação na Tailândia conservadora e budista, pois é “Na verdade, é ilegal que as mulheres mostrem os seios, mas é legal que um homem que tem seios falsos possa expor o peito”Emery alegou ter recebido um “muito apoio” a partir de “todos os países”.

“Claro, acho que todo mundo estaria falando sobre isso, mas acho que muitas pessoas que estão cobrindo estão dizendo que este foi um uppercut de livro seguido de uma celebração maluca, então acho que precisava mandar – mandar em técnica, manda a cada segundo [of the fight] mandava quando eu saí, e só mandava quando eu comemorava. Só faz mais sentido assim”, Emery sugeriu.

“Sim, nós quebramos a internet” Emery também se gabou da mesma saída. “Isso é uma coisa nova. Meus amigos me disseram que eu sou a tendência número 1 no Google, então é legal vencer uma Kardashian em alguma coisa.”

Explicando como o incidente se desenrolou, Emery disse que “jogou a ameaça lá fora” em torno do CEO do BKFC, Nick Chapman, e também, ela pensa, em sua gestão enquanto “literalmente sendo um pirralho” e vendo “se eu pudesse fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis ​​apenas sendo eu mesma e querendo ver a reação delas.”

“Quando chegou, [and] cada pessoa que realmente me conhece, há um momento em que eles ficam tipo, ‘Tai está sendo Tai’, e é muito bem pago. Não houve reação alguma.

“Tudo é positivo, positivo, positivo, e é por isso que tem sido tão bom, porque não foi feito para fazer ninguém se sentir negativamente, mas se é isso que eles vão sentir, então acho que eles precisam dê uma olhada em si mesmos para ver por que isso os está provocando enquanto alguém está lá em cima se divertindo”, ela continuou.

“Tenho certeza de que há mulheres que provavelmente exibiram suas bundas para um rum Bundy grátis na Austrália, mas vamos lá, eu acabei de arrasar” Emery sublinhou.