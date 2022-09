Ataque incendiário na base de treinamento de estrelas da patinação russa – mídia — CMIO Esportes

Um homem tentou incendiar um complexo esportivo de Moscou usado pela renomada treinadora de patinação artística Eteri Tutberidze e várias de suas estrelas, incluindo a campeã olímpica de Pequim 2022 Anna Shcherbakova, segundo relatos da mídia local.

O incidente aconteceu durante a noite de terça para quarta-feira, quando um homem se aproximou do complexo Khrustalny na rua Profsoyuznaya, no sul da capital russa.

Diz-se que o homem derramou líquido inflamável perto de uma janela e ateou fogo antes de fugir. A equipe de segurança prontamente extinguiu o fogo antes que qualquer dano significativo fosse feito.

A pista de gelo de Khrustalny está entre as mais famosas da Rússia e é usada regularmente por Tutberidze e seu elenco de estrelas, incluindo as medalhistas de ouro e prata de Pequim Shcherbakova e Alexandra Trusova, bem como a recordista mundial feminina Kamila Valieva.













A pista faz parte da rede esportiva e educacional ‘Sambo-70’, com a assessoria de imprensa da organização informando à RIA Novosti que “todos estão vivos e bem, ninguém ficou ferido”.

O canal Baza Telegram compartilhou imagens de um homem vestindo um colete laranja brilhante se aproximando do complexo e tentando iniciar um incêndio.

De acordo com Baza, o pretenso incendiário derramou líquido – presumivelmente gasolina misturada com óleo – em uma rachadura perto de uma janela antes de acendê-la na segunda tentativa e depois fugir quando a fumaça apareceu.

Houve sugestões de que o homem, cuja identidade permanece desconhecida, pode ter como alvo uma estação de votação próxima, embora Baza tenha relatado que a polícia descartou essa versão dos eventos, pois a estação não está localizada perto daquele lado do prédio.

O presidente do Sambo-70, Renat Laishev, não descartou a noção de que pais descontentes podem estar por trás do incidente, com o centro não sendo capaz de atender a alta demanda de jovens aspirantes a patinação para treinar lá.

“Só quero dizer que recentemente todos ficaram tão loucos que seus filhos deveriam treinar apenas em Khrustalny. Foram muitas ligações, perguntas, conversas. Acho que são coisas relacionadas. Eu não sei sobre os detalhes”, Laishev disse à RBC Sport.

Muitas vezes usando Khrustalny como base, Tutberidze teve um sucesso impressionante com seu grupo de skatistas nos últimos anos.

Isso inclui a safra atual Valieva, Shcherbakova e Trusova, mas também as medalhistas de ouro e prata olímpicas de 2018 Alina Zagitova e Evgenia Medvedeva – ambas ex-campeãs mundiais.