Novas reivindicações surgem na demissão do técnico do Chelsea – CMIO Esportes

Thomas Tuchel teria entrado em conflito com Todd Boehly sobre a possível contratação de Cristiano Ronaldo

Thomas Tuchel pediu a Todd Boehly uma segunda chance no Chelsea enquanto estava prestes a ser demitido, com o ex-gerente e o dono do clube também entrando em conflito sobre a potencial compra de Cristiano Ronaldo, segundo relatos.

Em uma decisão que causou choque generalizado, apesar da má forma do Chelsea no início da nova temporada, Tuchel foi dispensado de suas funções como treinador dos Blues na manhã de quarta-feira.

Mas diz-se que a mudança drástica não teve nada a ver com a derrota por 1 a 0 na noite de terça-feira contra o Dínamo Zagreb, nem com o fato de os Blues terem perdido três das sete partidas nesta temporada, com um colaborador da BBC afirmando que o novo proprietário Todd Boehly estava tentando se livrar dos vestígios do legado de Roman Abramovich.

Se os relatórios forem precisos, Tuchel e Boehly, que assumiram o clube do governante anterior Abramovich em maio, estavam em rota de colisão após um intenso tempo juntos trabalhando na compra de vários novos jogadores que viram o Chelsea gastar cerca de US $ 300 milhões durante o verão – o mais desembolsado por qualquer clube europeu na janela de transferências.













Depois que Cristiano Ronaldo entregou um pedido de transferência para o Manchester United em busca do futebol da Liga dos Campeões na pré-temporada, o craque português apareceu no radar de Boehly.

Como Boehly deu a Tuchel o que foi descrito como um controle sem precedentes nas negociações de transferências do Chelsea – auxiliado pela saída da ex-diretora Marina Granovskaia – Tuchel bloqueou a transferência para Ronaldo, pois sentiu que o jogador de 37 anos não se encaixava em sua equipe e o marca de futebol que ele queria jogar.

Diz-se que a recusa de Tuchel em aceitar a sugestão de Boehly causou tensão no relacionamento do casal, principalmente porque o americano sentiu que havia dado a Tuchel novos níveis de influência.

“Os primeiros desentendimentos entre Todd Boehly e Thomas Tuchel foram causados ​​pelo mercado”, reivindicado O italiano de transferências Matteo Moretto – uma alegação que foi apoiada em outro lugar.

“O dono do Chelsea tinha tudo acertado para contratar Cristiano Ronaldo, mas o treinador o descartou, priorizando outros como [Pierre-Emerick] Aubameyang”, que foi contratado pelo FC Barcelona no dia do prazo e com a promessa de se reunir com Tuchel desde os dias do Borussia Dortmund, foi relatado.

Deixei “totalmente chocado” pela decisão de Boehly depois que ele criticou seus jogadores após a derrota do Dínamo, Tuchel teria implorado ao proprietário por uma segunda chance em Stamford Bridge e desejava prolongar um mandato de 20 meses que o levou a conquistar a coroa da Liga dos Campeões mais a Eurocopa. Supercopa e Mundial de Clubes.

De acordo com a Sun Sport, Tuchel chegou ao complexo de treinamento Cobham do clube pronto para dar outra bronca em seu time de baixo desempenho, mas descobriu que não havia ninguém lá pronto para recebê-lo.













Em vez disso, ele foi chamado para uma teleconferência com os altos escalões e pediu mais tempo e uma chance de reverter a sorte da equipe em uma reunião de 10 minutos que terminou com a demissão de Tuchel.

Para substituí-lo, o The Athletic relata que o Chelsea está se reunindo com Graham Potter, do Brighton, esta tarde, com o objetivo de ele se tornar o treinador principal.

Brighton aparentemente concedeu permissão para que as negociações ocorram, com o Chelsea mostrando disposição em pagar uma cláusula de liberação estimada em £ 12-16 milhões ($ 13,8-$ 18,4 milhões).

Se as negociações correrem bem, Potter, de 47 anos, pode liderar o Chelsea no clássico de sábado no oeste de Londres contra o Fulham na Premier League.