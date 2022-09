Emocional estrela russa se despediu em Nova York (VÍDEO) — CMIO Esportes

Andrey Rublev novamente ficou aquém das quartas de final do Grand Slam, quando o russo foi derrotado em dois sets pelo rival americano Frances Tiafoe em Nova York na quarta-feira.

Aparecendo nesta fase de um Grand Slam pela sexta vez, e tendo perdido em todas as cinco ocasiões anteriores, Rublev continuou seu recorde indesejado com uma derrota por 6-7 (3-7) 6-7 (0-7) 4-6 para favorito em casa, Tiafoe, no Arthur Ashe Stadium.

Um set de abertura apertado viu Tiafoe salvar um set point em seu saque em 5-6 antes de dominar o tiebreak.

O padrão de ambos os jogadores segurando confortavelmente o saque foi continuado no segundo set antes do 22º cabeça de chave Tiafoe – conquistador de Rafael Nadal na rodada anterior – novamente intensificar-se para derrotar o nono cabeça de chave Rublev no tiebreak.

Rublev foi quebrado em seu saque no jogo sete do terceiro set, provando ser decisivo quando Tiafoe defendeu três break points do russo no jogo seguinte para consolidar em 5-3.

Tiafoe venceu o set por 6-4 para conquistar a partida também, tornando-se o primeiro semifinalista masculino americano em Flushing Meadows desde Andy Roddick em 2006.

O jogador de 24 anos jogará em seguida contra o vencedor das quartas de final entre o terceiro cabeça de chave espanhol Carlos Alcaraz e o número 11 italiano Jannik Sinner.

“Isso é selvagem. Isso é loucura,” disse Tiafoe depois de encantar a torcida da casa.

“Tive a maior vitória da minha vida 24 horas atrás [against Nadal] e sair e conseguir outra grande vitória…

“Andrey é um grande jogador e, para confirmar, isso é enorme. É difícil virar a página, mas consegui e agora estou nas semifinais.”

Rublev, por sua vez, lamentou outra oportunidade perdida de chegar às quartas de final de um Grand Slam.

O jogador de 24 anos foi visto cobrindo suas lágrimas com a toalha enquanto se sentava em sua cadeira ao lado da quadra – ganhando a simpatia de especialistas e fãs online.

O resultado significa que Rublev perdeu um hat-trick nas quartas de final em Nova York, além de sofrer derrotas duas vezes na mesma fase do Aberto da França e uma vez no Aberto da Austrália.

O jogador nascido em Moscou pelo menos teve o consolo de voltar ao top 10 da ATP, ao subir para o nono no ranking mundial atual.

As esperanças russas em Nova York agora estão depositadas apenas em Karen Khachanov, de 26 anos, que garantiu sua vaga na semifinal com uma vitória sobre o favorito do torneio, Nick Kyrgios, nas primeiras horas da manhã de quarta-feira.

Semeado em 27º, Khachanov enfrenta o norueguês Casper Ruud, 23, na sexta-feira, com um lugar na partida do campeonato de domingo em jogo.