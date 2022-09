Ex-prodígio da Premier League russa despedaça o Liverpool – CMIO Esportes

Khvicha Kvaratskhelia perdeu mais uma masterclass contra os finalistas da Liga dos Campeões da última temporada

Um excelente Khvicha Kvaratskhelia estava em sua melhor forma ao ajudar o Napoli a destruir o Liverpool, finalista da temporada passada, na Liga dos Campeões na quarta-feira.

Como protagonista dos italianos no meio-campo, o ala georgiano teve apenas 32 toques, mas os usou bem com três passes importantes e uma assistência, quando o Napoli abriu 3 a 0 aos 45 minutos.

Já aclamado como ‘Kavaradona’ em homenagem à lenda do Napoli Diego Maradona, a quem seu ex-Stadio San Paolo agora recebe o nome após sua morte em 2020, o número 77 ajudou Giovanni Simeone – filho do técnico do Atlético de Madrid Diego Simeone – a marcar o terceiro dos anfitriões configurando-o para um toque aos 44 minutos.

Kvaratskhelia geralmente deu a volta aos rivais do Liverpool antes de ser substituído aos 57 minutos, aproveitando a defesa desleixada de nomes como Trent Alexander-Arnold e Joe Gomez em uma noite tórrida para os Reds no sul da Itália.

A exibição impressionante do jogador de 21 anos foi apenas a mais recente desde que se juntou aos napolitanos por uma taxa entre € 10-12 milhões (US $ 9,92-11,9 milhões), que o viu apelidado de pechincha da temporada.

Kvaratskhelia foi para a Série A vindo do Dínamo Batumi da Geórgia, mas começou a construir uma reputação na Rússia no Rubin Kazan, de onde saiu após o início da operação militar na Ucrânia em meio a ameaças relatadas à sua família em casa.

Interessante mencionar que o Napoli pagou apenas € 10 milhões para contratar Khvicha Kvaratskhelia do Dinamo Batuni neste verão. ⭐️🇬🇪 #UCLEscotismo inteligente, assinatura inteligente. pic.twitter.com/St3cpqvYw8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 de setembro de 2022

Khvicha Kvaratskhelia, do Napoli, é um jovem jogador empolgante. Vi-o contra a Lazio no fim-de-semana e foi soberbo. É tão difícil jogar contra ele quanto soletrar seu nome corretamente. — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 7 de setembro de 2022

Como Piot Zielinski marcou no início do segundo tempo e Luis Diaz recuou um consolo, uma das melhores noites da orgulhosa história europeia do Napoli terminou em 4 a 1 com o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, saindo para exigir que suas cobranças de baixo desempenho fossem melhores em “praticamente tudo”.

Embora a demissão não tenha sido atribuída a desempenhos ruins, o ex-técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, foi demitido após uma derrota chocante por 1 x 0 para o Dínamo Zagreb na terça-feira, quando os londrinos caíram para apenas três vitórias em sete jogos.

Com o Liverpool se saindo pior e conseguindo apenas duas vitórias no mesmo período de tempo, Klopp está sob pressão, mas elogiou a liderança do Merseysiders por sua abordagem mais equilibrada em comparação com Todd Boehly.

“Na verdade, não,” Klopp respondeu quando perguntado se temia levar o golpe. “Nossos proprietários estão bastante calmos e esperam que eu resolva a situação e não pense que outra pessoa o fará.”

“Foi muito difícil de aceitar, mas eu diria que não é tão difícil de explicar”, Klopp disse sobre o resultado.

“Em primeiro lugar, o Napoli jogou muito bem e nós não. Essa é a primeira explicação para a derrota. Os dois pênaltis que sofremos, ambos foram um pouco azarados.

🗣 “Eles são donos diferentes, nossos donos são bastante calmos.” Jurgen Klopp garante que os donos do Liverpool não entrarão em pânico durante esse período quando questionados sobre seu futuro pic.twitter.com/B2MBWfui7o — Football Daily (@footballdaily) 8 de setembro de 2022

“Os próximos dois gols que sofremos são entregues a eles em um prato. Isso não é legal e deveríamos ter defendido melhor no primeiro lugar e, claro, no último momento também.

“Não fomos compactos defensivamente ou ofensivamente. Com Alisson no gol, você tem que ser muito ruim para sofrer três gols. [in the first half]. Você podia ver isso em campo. Não estávamos trabalhando em equipe. É por isso que perdemos jogos”, Klopp ofereceu.

“Precisamos nos reinventar,” sublinhou o alemão, para que os encarnados voltem às vitórias.

“Faltam muitas coisas, não em todos os jogos, mas o divertido é que temos que fazer isso no meio da temporada da Premier League e da Champions League. Precisamos de uma configuração para sermos melhores em praticamente tudo. .”

“Temos que jogar em três dias contra o Wolves”, Klopp também destacou.

“Se o Wolves visse esse jogo hoje à noite, não pararia de rir e diria que é o momento perfeito.”













Em outras partes do continente, grandes vitórias foram conquistadas pelo Ajax, que venceu o Rangers por 4 a 0, e o FC Barcelona, ​​que derrotou o Viktoria Plzen por 5 a 1.

Já em chamas para os catalães nesta temporada, Robert Lewandowski levou a bola para casa por marcar um hat-trick que ele já fez para três equipes diferentes na competição, incluindo Borussia Dortmund e Bayern de Munique.

Enquanto os outros rivais do Barça no grupo, o Bayern derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 fora de casa, o Sporting de Lisboa também não sofreu gols ao derrotar os compatriotas do Bayern e vencedores da Liga Europa Eintracht Frankfurt por 3 a 0 no centro financeiro alemão.

Nas capitais espanhola e inglesa, no entanto, cenas virais aconteceram quando Richarlison comemorou seus primeiros gols na Liga dos Campeões pelo Tottenham com seus pais depois de marcar ambos na vitória por 2 a 0 sobre o Marselha.

“Foram anos de luta, e você sempre esteve ao meu lado” o ex-Everton escreveu no Twitter ao compartilhar as imagens.

“Só preciso agradecer por não desistir de mim e do meu sonho. Hoje, ter você aqui, tornou o momento ainda mais emocionante para mim. Seguimos juntos para que sonhos ainda maiores estejam por vir! Obrigado pai!” acrescentou o internacional brasileiro.

Foram anos de luta, e você sempre esteve ao meu lado. Só preciso agradecer por não desistir de mim e do meu sonho. Hoje, ter você na aqui, o momento ainda mais emocionante p mim. Seguimos juntos por sonhos ainda maiores que virão! Obrigado, pai! 💙🤍 pic.twitter.com/Oini3eyIAe — Richarlison Andrade (@richarlison97) 7 de setembro de 2022

No Metropolitano, o caos foi o caos quando Mario Hermoso marcou aos 91 minutos para o Atlético de Madrid, mas Mateus Uribe empatou para o Porto aos 96.

Então, com 101 minutos no relógio, o super-sub Antoine Griezmann marcou o gol da vitória e foi cercado por seus companheiros de equipe e Simeone, que correu até a linha lateral para comemorar seu último esforço.

“É claro que eu gostaria de jogar mais, mas tenho que fazer o máximo nos minutos que me são dados”, disse o vencedor da Copa do Mundo, que atualmente está confinado ao banco, já que o Atleti deve pagar ao Barça uma taxa de € 40 milhões (US $ 40 milhões) para tornar seu empréstimo permanente se ele jogar pelo menos 45 minutos em metade dos jogos de sua equipe atual nesta temporada.