Australiano punido por colapso violento após derrota para rival russo (VIDEO) — CMIO Esportes

O australiano Nick Kyrgios foi multado em US$ 14.000 pelos dirigentes do Aberto dos Estados Unidos pela birra que se seguiu à derrota nas quartas de final para a russa Karen Khachanov em Nova York.

Kyrgios, de 27 anos, foi colocado como favorito ao título depois de ter eliminado o atual campeão e número um do mundo Daniil Medvedev na rodada anterior em Flushing Meadows, mas não conseguiu superar o grande sacador Khachanov em um épico de cinco sets que terminou em as primeiras horas da manhã de quarta-feira.

Exalando sua fúria por deixar escapar sua chance de uma coroa de Grand Slam inaugural, Kyrgios descarregou sua raiva em suas raquetes após a partida, martelando duas delas na quadra em rápida sucessão enquanto os destroços se espalhavam pela área.

A explosão foi tão grave que até o notório americano John McEnroe descreveu ao Eurosport como “indo longe demais”.

Kyrgios agora foi multado em US$ 14.000 por conduta antidesportiva pelo colapso, somando-se às punições do início do torneio, inclusive quando ele cuspiu na quadra.

No total, Kyrgios acumulou US$ 32.500 por suas ofensas em Nova York, embora isso seja uma redução relativamente pequena em seu prêmio total de US$ 473.200 por suas performances nos eventos de simples e duplas.













Depois de chegar à final de Wimbledon em julho – sua primeira corrida a essa fase de um Grand Slam – Kyrgios parecia controlar alguns aspectos de seu temperamento e aplicar mais foco para acompanhar seus talentos inquestionáveis.

Mas seu caráter combustível novamente levou a melhor contra Khachanov, 27º cabeça de chave, com Kyrgios quebrando uma raquete durante a partida e direcionando uma explosão para membros de sua equipe de apoio.

Ele também parecia lutar com uma lesão no joelho, exigindo tratamento médico antes do segundo set.

Khachanov, de 26 anos, venceu por 7-5 4-6 7-5 6-7(3-7) 6-4 para selar sua primeira aparição na semifinal de Grand Slam, onde ele enfrentará o norueguês Casper Ruud na sexta-feira.

Kyrgios elogiou Khachanov como um “guerreiro” após a partida, mas disse que estava “devastado” ter perdido a chance de uma chance na final.