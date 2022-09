Bielo-russo incendiado cita a proibição de Wimbledon como combustível para o US Open — CMIO Esportes

Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, eliminou Karolina Pliskova em dois sets na noite de quarta-feira e depois revelou que a proibição de Wimbledon a russos e bielorrussos lhe deu combustível para chegar às semifinais do US Open pelo segundo ano consecutivo.

Embora as estrelas do tênis da Rússia e da Bielorrússia possam se apresentar sob status neutro nas turnês ATP e WTA, o All England Lawn Tennis Club (AELTC) decidiu bani-las de Wimbledon no verão como resposta à operação militar na Ucrânia.

A ATP e a WTA tiraram então Wimbledon de seus pontos de classificação em resposta à “discriminatório” proibição, que se diz ter influenciado a contraparte da AELTC nos Estados Unidos, a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA), a não seguir o exemplo em Nova York.

Isso significa que as russas Karen Khachanov e a bielorrussa Sabalenka foram autorizadas a chegar às quartas de final no individual masculino e feminino em Flushing Meadows – e Sabalenka revelou como o tratamento dos organizadores de Wimbledon a inspirou a ir ainda mais longe do que sua derrota na semifinal para eventual vice-campeã Leylah Fernandez no ano passado.

Além disso, Sabalenka se sentiu incomodada porque Wimbledon a privou da chance de melhorar sua semifinal no verão do ano passado, onde Pliskova a derrotou e depois perdeu na final para Ashleigh Barty.

“Eles tiraram uma oportunidade de mim, então eu trabalhei muito duro para esta” Sabalenka disse depois de se vingar da checa Pliskova.

“Sou apenas um atleta e não tenho nada a ver com política” Sabalenka insistiu.

“Foi um momento difícil, especialmente quando eu estava malhando na academia e havia Wimbledon passando na TV.

“Eu sempre desliguei porque não podia assistir.”

Explicando seu desempenho, onde ela detonou sete ases e 30 vencedores sobre Pliskova, Sabalenka disse que “esperava um grande nível com ralis longos” mas “queria ficar no jogo e fazê-la trabalhar.”

“Quando ela está jogando do jeito que está, não há muitos ralis onde você possa ter essa sensação melhor. Ela estava servindo incrível”, disse. admitiu Pliskova depois.

Como consequência de sua vitória, Sabalenka enfrentará a número um do mundo e atual campeã do Aberto da França, Iga Swiatek, que derrotou Jessica Pegula nas quartas de final.

Antes que ela soubesse quem a esperava, Sabalenka descreveu as duas mulheres como “oponentes difíceis” e disse que teria que “lutar e fazer o meu melhor” avançar.

“Estou pronto para uma grande batalha”, o jovem de 24 anos afirmou ainda.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Ucraniano recusa aperto de mão com rival da Bielorrússia no US Open

Tendo perdido três vezes para o Swiatek este ano sem conquistar um único set, uma batalha é o que Sabalenka terá nas mãos na noite de quinta-feira.

Fazendo sua própria história, Swiatek é a primeira mulher polonesa a chegar às quartas de final do Grand Slam de Nova York na era moderna e é a única grande vencedora de títulos restantes na competição, enquanto ostenta uma temporada de 54 vitórias que lhe rendeu seis troféus até agora.

Em outras partes do sorteio, Caroline Garcia e Ons Jabeur lutarão para enfrentar Sabalenka ou Swiatek na final.