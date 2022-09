Confrontos violentos entre torcedores marcam partida de críquete Paquistão-Afeganistão (VÍDEO) — CMIO Esportes

Dois torcedores paquistaneses perderam a vida ao comemorar uma vitória sobre o Afeganistão, segundo relatos

Dois torcedores de críquete no Paquistão foram mortos quando comemoravam a chegada de seu país à final da Copa da Ásia, segundo relatos.

O Paquistão garantiu a chance de vencer o torneio no formato T20 ao derrotar o Afeganistão no Estádio Internacional de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, o que fez com que os torcedores eufóricos fossem às ruas de volta para casa.

De acordo com a agência de notícias do Paquistão Geo Live, dois deles na cidade de Peshawar foram mortos quando os foliões dispararam tiros para o ar.

Além das mortes, três mulheres ficaram feridas, o que levou à prisão de 41 pessoas até agora por sua suposta participação no incidente.

As cenas dentro do Estádio Internacional de Sharjah eram tão caóticas quanto os torcedores do Paquistão e do Afeganistão se confrontaram.

Aborrecidos por terem sido privados da oportunidade de jogar contra o Sri Lanka na decisão decisiva no domingo, os torcedores afegãos arrancaram cadeiras do chão e as arremessaram contra seus colegas paquistaneses, que retribuíram o favor jogando as cadeiras para trás.

Separadamente, houve alegações não confirmadas de que torcedores do Paquistão foram mortos fora do estádio, mas imagens de vídeo mostram torcedores de cada lado envolvidos em conflito.

Isso é o que os torcedores afegãos estão fazendo. Isso é o que eles fizeram no passado várias vezes. Este é um jogo e deve ser jogado e levado no espírito certo.@ShafiqStanikzai sua torcida e seus jogadores precisam aprender algumas coisas se vocês quiserem crescer no esporte. pic.twitter.com/rg57D0c7t8 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) 7 de setembro de 2022

Alguns clipes dentro do local revelaram um torcedor desarmado do Paquistão sendo atingido nas costas com uma cadeira várias vezes.

Alguns torcedores afegãos foram vistos tentando arrancar cadeiras de seus compatriotas e acalmá-los.

No entanto, o lendário ex-jogador rápido do Paquistão Shoaib Akhtar condenou os torcedores rivais nas redes sociais e instou o conselho de críquete de seu país e seu presidente-executivo Shafiq Stanikazi a agir.

“Isso é o que os torcedores afegãos estão fazendo. Isso é o que eles fizeram no passado várias vezes”, Akhtar tuitou ao compartilhar um clipe da briga.

“Este é um jogo e deve ser jogado e levado no espírito certo.

“Shafiq Stanikzai, sua torcida e seus jogadores precisam aprender algumas coisas se vocês quiserem crescer no esporte”, exigiu Akhtar.













Respondendo, Stanikazi disse a Akhtar que você “não pode controlar as emoções da multidão e tais incidentes aconteceram no mundo do críquete.”

Alegações foram feitas de que as brigas ocorreram porque o jogador afegão Fareed Malik abusou verbalmente de Asif Ali, o que provocou uma briga entre os jogadores.

Há temores de que o encontro entre Índia e Afeganistão na disputa do terceiro lugar e na final entre Paquistão e Sri Lanka possa trazer mais problemas.

Entrando em seu confronto, Paquistão e Afeganistão também tiveram anteriores. Em 2019, os torcedores brigaram e correram para o campo do Headingly, na Inglaterra, depois que o Paquistão conseguiu uma vitória emocionante sobre seus rivais regionais.