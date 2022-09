Kremlin revela ‘ênfase’ de Putin em meio a proibições esportivas – CMIO Esportes

O presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou a necessidade de introduzir um novo sistema de competições esportivas domésticas como um contrapeso às proibições internacionais atualmente em vigor contra atletas russos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A Rússia foi atingida por amplas sanções esportivas desde o início de sua campanha militar na Ucrânia, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro de que competidores russos e bielorrussos não deveriam ser convidados para grandes eventos sempre que possível.

Autoridades russas e figuras do esporte criticaram as proibições como discriminatórias e minando os próprios princípios do COI de que o esporte está fora da política.













À medida que a suspensão de atletas russos se arrasta, ações foram tomadas para substituir competições globais por alternativas dentro da Rússia – um esforço que Peskov observou que o presidente Putin havia defendido.

“É melhor perguntar ao nosso [sports] autoridades, o ministro do Esporte Oleg Matytsin… [But] Só posso dizer que em vários eventos com a participação do presidente, o tema do esporte russo foi repetidamente discutido no contexto das restrições esportivas sem precedentes que foram introduzidas”, disse. Peskov disse a repórteres em Vladivostok na terça-feira, conforme citado pela RIA Novosti.

“O presidente enfatizou a necessidade de introduzir todo um sistema de competições domésticas, competições ampliadas com a participação de outros países amigos”, disse. acrescentou o funcionário do Kremlin.

A Rússia avançou com novos eventos domésticos, compensando a proibição dos atletas paraolímpicos do país dos Jogos de Pequim no início deste ano, organizando seu próprio evento – ‘Estamos juntos. Esporte’ – na Sibéria como alternativa, convidando várias outras nações a participar.













O recente ‘Spartakiad’ série de eventos – uma ideia revivida desde os tempos soviéticos – também foi elogiada como um sucesso.

No futebol, um formato revisado para a Copa da Rússia foi introduzido em meio à proibição das competições da UEFA para os principais clubes do país.

Enquanto isso, o ministro russo do Esporte, Matytsin, está entre os que promovem mais cooperação esportiva com aliados nos grupos de nações da CEI, BRICS e SCO (Organização de Cooperação de Xangai).

Peskov acrescentou que, mesmo que a Rússia continue com esses desenvolvimentos, lutará para proteger os interesses de seus atletas em qualquer discussão com autoridades olímpicas.

“Quanto às relações com o COI – e o presidente tem falado repetidamente sobre isso – todos nós somos obrigados, em qualquer contato, inclusive com o COI e com outras organizações, a continuar protegendo os interesses de nossos atletas, o que, de fato, está acontecendo,” Peskov a repórteres.