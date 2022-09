Rússia ainda devia dinheiro por eventos esportivos cancelados – ministro — CMIO Esportes

Uma série de grandes eventos esportivos foram removidos do país nos últimos meses

A Rússia ainda aguarda pagamentos de compensação por uma série de peças esportivas que foram retiradas do país após a campanha militar na Ucrânia, segundo o ministro do Esporte, Oleg Matytsin.

Juntamente com as proibições generalizadas impostas aos atletas russos em competições globais, o país também foi privado do direito de sediar eventos esportivos significativos após uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro.

Isso levou a que a final da UEFA Champions League de 2022 fosse removida de São Petersburgo, enquanto a Rússia perdeu o status de anfitrião do Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo de 2023 nos níveis júnior e sénior masculino, bem como o direito de realizar o Vôlei de 2022 Campeonato Mundial Masculino.













A Fórmula 1 também rescindiu seu acordo para corridas anuais do Grande Prêmio na Rússia, entre várias sanções em outros esportes.

As federações desportivas russas pedem uma indemnização pelos montantes significativos que já foram investidos na preparação das finais, embora esse processo ainda não tenha terminado, de acordo com o ministro dos Desportos, Matytsin.

“Não [we have not received all the money]estamos no processo”, o ministro disse à RIA Novosti à margem do Fórum Econômico do Leste em Vladivostok na terça-feira.

“Nossas federações nacionais, aquelas que apresentaram reclamações, algumas delas estão em processo de negociação com federações internacionais, por isso esperamos uma solução bem-sucedida”, disse. ele adicionou.

Matytsin revelou durante o verão que as federações internacionais cancelaram ou adiaram 186 competições planejadas para a Rússia em 2022-23 – incluindo 36 grandes eventos.