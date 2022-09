Ex-jogador russo da NHL punido em caso de suborno militar — CMIO Esportes

O jogador de hóquei russo Mikhail Vorobyov escapou de uma sentença de prisão, mas foi multado em 2 milhões de rublos (US$ 33.000) depois de ser considerado culpado de tentar subornar um oficial para evitar o serviço militar.

O veredicto contra Vorobyov, 25, foi proferido na terça-feira no Tribunal Distrital de Leninsky, na cidade de Ufa.

Ex-membro do time de hóquei Salavat Yulaev, com sede em Ufa, Vorobyov foi um dos três jogadores de hóquei a enfrentar acusações como parte de uma investigação sobre subornos pagos a um funcionário de um escritório de registro e alistamento militar para evadir o serviço.

Na segunda-feira, o ex-jogador do Salavat Yulaev, Anvar Suleimanov, 22, foi condenado a cinco anos de prisão suspensa como parte da mesma investigação.













Os subornos teriam ascendido a 170.000-175.000 rublos (US$ 2.780 a US$ 2.860), e alega-se que as alegações de fornecimento de documentos militares falsos envolvem um empresário local, Farit Samigullin, e potencialmente um funcionário de um escritório militar.

Vorobyov admitiu sua culpa e vontade de servir nas forças armadas, com o caso contra ele sendo reclassificado para tentativa de suborno, de acordo com a RBC Sport.

Um terceiro jogador, Vladislav Lukin, ainda está para saber o resultado de seu caso, embora um julgamento esteja marcado para começar em 22 de setembro.

Cada jogador estava enfrentando uma longa pena de prisão e multa pesada, embora com base nas duas primeiras punições, Lukin parece provável escapar desse destino.

Vorobyov é atacante de um dos principais clubes de hóquei da Rússia, o SKA St. Petersburg, onde joga desde 2021.

Anteriormente, ele atuou na equipe da NHL, o Philadelphia Flyers, e seu clube de fazenda na American Hockey League.













A questão dos jogadores de hóquei russos e do serviço militar surgiu como um tema acalorado nos últimos meses.

O ex-goleiro do CSKA Moscou, Ivan Fedotov, foi detido em julho sob alegações de tentar se esquivar de seu dever antes da mudança planejada para a Filadélfia.

Fedotov, 25, e sua equipe jurídica negaram essas alegações e entraram com um recurso, mas as chances de ele se unir à sua nova equipe parecem escassas, já que foi relatado pela última vez que o goleiro estava em treinamento em um centro militar no norte da Rússia.

Também houve alegações de que o ala russo Kirill Kaprizov estava envolvido em um falso escândalo de identidade militar, alimentando temores de que ele não pudesse retornar ao time da NHL, o Minnesota Wild.

Essas preocupações se mostraram infundadas, no entanto, e o jogador de 25 anos agora voltou para os EUA antes do início da temporada da NHL em outubro.