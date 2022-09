Chefe do tênis detalha as chances do russo contra o Aussie furioso — CMIO Esportes

A russa Karen Khachanov encontra um dos jogadores mais em forma do planeta quando enfrenta o rival australiano Nick Kyrgios nas quartas de final do US Open na noite de terça-feira em Nova York – embora haja esperança de que Khachanov prevaleça, de acordo com o presidente da Federação Russa de Tênis. Shamil Tarpischev.

Kyrgios, 27, continuou sua brilhante sequência de verão ao eliminar o atual campeão e número um do mundo Daniil Medvedev nas oitavas de final em Flushing Meadows no fim de semana, e em seguida encontra outro russo na forma do 27º cabeça de chave Khachanov.

Khachanov, de 26 anos, garantiu sua vaga na primeira partida das quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, depois de derrotar o espanhol Pablo Carreno Busta, 12º cabeça de chave, na quarta rodada.













Considerando sua forma – que também o viu disputar uma primeira final de Grand Slam em Wimbledon em julho – Kyrgios é apontado por muitos como o favorito para a partida e potencialmente o título do US Open.

Mas a estrela australiana é conhecida tanto por seu caráter temperamental quanto por seu talento em quadra – apesar de aparentemente controlar os aspectos mais combustíveis de seu jogo em torneios recentes.

O tenista russo Tarpischev observou que Kyrgios pode ser “imprevisível,” o que pode funcionar a favor de Khachanov.

“Kyrgios está em alta, mas em uma partida de cinco sets tudo será decidido pelo saque. ele disse à RIA Novosti.

“Esta é a principal arma de ambos. Kyrgios é imprevisível, este é o primeiro ano em que ele joga com tanta consistência.

“Vamos ver o quão focado ele estará na partida com Karen, pois será muito difícil para Kyrgios jogar duas partidas seguidas. [at the same level] como fez com Medvedev”.

Antes da partida, o recorde de confronto direto entre Kyrgios e Khachanov é de 1 a 1, com Kyrgios vencendo seu último encontro no Aberto da Austrália em cinco sets em 2020.

O Khachanov, nascido em Moscou, venceu seu primeiro encontro em 2019 no Cincinnati Masters.













Em outros lugares, a Rússia tem outro representante nas oitavas de final do individual masculino em Nova York, depois que o nono cabeça de chave Andrey Rublev derrotou o britânico Cameron Norrie em dois sets na segunda-feira.

Foi uma vitória impressionante para Rublev, de 24 anos, que chega à terceira quarta-de-final da carreira em Flushing Meadows e enfrentará o vencedor de Rafael Nadal nas oitavas de final, Frances Tiafoe.

Tarpischev disse que, apesar do apoio fervoroso ao americano por parte da torcida de Nova York, isso não necessariamente desempenharia um papel no confronto de quarta-feira.

“Não acho que a vantagem do [home] tribunal é um fator a favor de Tiafoe”, disse Tarpichev, acrescentando: “Estamos acostumados a jogar em condições assim.”

O chefe do tênis russo disse que uma porcentagem saudável no primeiro saque ajudaria Rublev a superar o desafio enquanto joga com “velocidade e estabilidade”.

“Andrey jogou uma das melhores partidas do torneio [against Norrie]. Devido à sua atividade e poder desde a linha de base, ele não deixou Norrie respirar, não lhe deu tempo para se preparar, não permitiu que ele acompanhasse a velocidade da bola e [Norrie] cometeu muitos erros”.

Tarpischev elogiou Tiafoe, 24, como um “interessante” jogador que foi bem digno de sua vitória sobre Nadal – um feito que o tornou o homem americano mais jovem a entrar nas oitavas de final do Aberto dos EUA desde Andy Roddick em 2006.

O vencedor da partida Rublev-Tiafoe enfrentará o terceiro cabeça de chave espanhol Carlos Alcaraz ou o número 11 italiano Jannik Sinner nas quartas de final em Nova York.

O vencedor da partida Kyrgios x Khachanov enfrentará o 13º cabeça de chave italiano Matteo Berrettini ou o quinto cabeça de chave norueguês Casper Ruud nas semifinais.

Nenhum dos homens restantes no sorteio ganhou um grande título de simples, o que significa que Nova York vai coroar um campeão de Grand Slam pela primeira vez no domingo.