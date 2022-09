Sensação do esqui olímpico zomba das previsões ocidentais de ‘colapso’ russo – CMIO Esportes

Veronika Stepanova comentou a situação atual em um post compartilhado nas redes sociais

A campeã russa de esqui cross-country dos Jogos Olímpicos de Inverno, Veronika Stepanova, questionou o Ocidente e sua mídia por prever a queda de seu país quando o conflito militar com a Ucrânia eclodiu, apontando para os preços contrastantes da energia e o clima geral.

Compartilhando um clipe nas redes sociais de uma maratona recente em sua terra natal, Stepanova observou: “10.000 pessoas no início de uma maratona, uma atmosfera de celebração. Esta foi a cidade russa de Perm no fim de semana.

“Lembro-me muito bem como há cerca de meio ano, quando o Ocidente acabou de introduzir as sanções contra a Rússia, todos os tipos de simpatizantes do exterior estavam escrevendo para mim, prevendo o colapso iminente do meu país, caos e multidões desesperadas correndo para a Europa. “ recordou o jovem de 21 anos.

“Multidão, em [the] mover, certo?!” ela acrescentou com um smiley revirando os olhos.

“Ontem eu corri pelas ruas de Perm naquela multidão jubilosa de maratonistas e pensei: ‘Vocês, meus amigos do Ocidente, ainda acreditam em todo tipo de lixo que sua mídia está vendendo para vocês, não é?’

“A propósito, a gasolina em Perm custa menos de 90 centavos de euro no equivalente, e os preços da eletricidade… bem, não quero incomodá-lo. Venha para as competições esportivas em nosso ‘caos e colapso’, você verá por si mesmo!” acrescentou Stepanova.

Os comentários de Stepanova vêm depois que ela também mirou o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, nas últimas semanas.

O COI fez a recomendação em fevereiro para proibir os atletas russos de competições internacionais – um pedido que foi atendido por várias federações esportivas.

Falando ao Bild na Alemanha no mês passado, Bach disse que agora é “não é o momento” para levantar a proibição à Rússia, mas também disse que apenas 50 países no mundo apoiavam as sanções, o que significa que “temos cerca de 150 Comitês Olímpicos Nacionais no COI cujos governos não impuseram sanções” em Moscou.

A campeã do revezamento 4×5 km de Pequim, Stepanova, aproveitou as observações, sugerindo que elas não concordavam com o conselho anterior do COI.













“Está bem dito aqui! Agora estamos esperando que as ações sigam as palavras”, o jovem escreveu no Instagram.

“… Eu prometo a você, Sr. Bach, que vou treinar com o triplo da energia para que seja você, e mais ninguém, quem me dê uma medalha nos próximos Jogos!

“Eu não sei sobre você, mas vai me dar um prazer especial ver seu rosto ao mesmo tempo.” acrescentou Stepanova.

Reagindo anteriormente à recusa dos noruegueses de convidar seus compatriotas para o evento de patins “Blink”, Stepanova também acusou o mundo ocidental de “masoquismo.”

“Eles querem ‘cancelar’ atletas russos na Europa e, em caso afirmativo, por quanto tempo?” ela posou.

“Políticos ocidentais e, em parte, funcionários do esporte são uma coisa, mas organizadores de competições, fabricantes de equipamentos e atletas são outra bem diferente.

“Estou me preparando calmamente e esperando até que um senso de realidade retorne ao Ocidente e cure seu masoquismo atual”, disse. a sensação de esqui terminou.