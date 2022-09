Proibição de cocaína revelada para estrela do basquete russo — CMIO Esportes

Nina Glonti foi sancionada pela FIBA ​​em março, com a notícia apenas sendo divulgada

A estrela russa do basquete feminino Nina Glonti foi banida por três meses pelo uso de cocaína no início deste ano, com a notícia sendo divulgada apenas pela Federação Internacional de Basquete (FIBA).

A sanção foi imposta em março e expirou em 22 de junho, de acordo com informações na seção sobre violações antidoping no site da FIBA.

Não foram fornecidos mais detalhes, embora as regras atuais da Agência Mundial Antidoping (WADA) estabeleçam que, se um atleta puder provar que o uso de drogas como cocaína ocorreu fora da competição e não está relacionado ao desempenho esportivo, as desqualificações podem ser reduzidas a três meses em vez de dois anos.

Glonti, 25, joga pelo time do clube MBA Moscou e é medalhista de bronze da Premier League feminina russa, além de medalha de prata e bronze na Copa da Rússia.

A estrela de 6 pés 2in também participou da seleção russa em várias faixas etárias, conquistando medalhas como juvenil no Campeonato Europeu.

A atacante Glonti foi descrita pela mídia russa como a líder de sua nação “nova Esperança” para o basquete feminino em novembro passado.

As equipes russas continuam banidas indefinidamente pela FIBA ​​das competições internacionais como resultado da campanha militar na Ucrânia.