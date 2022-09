Número um russo ‘concorda’ com proibição de equipes da pátria – CMIO Esportes

A número um do tênis feminino russo, Daria Kasatkina, afirmou que concorda com as sanções esportivas impostas à Rússia até certo ponto e consideraria mudar a cidadania se isso significasse poder continuar sua carreira.

Atletas e equipes russas estão atualmente banidos de vários esportes depois que as federações seguiram uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de aplicar a punição como resposta ao conflito militar na Ucrânia.

Em conversa com o canal do YouTube ‘Caution: Sobchak’, Kasatkina, que caiu recentemente do US Open na primeira rodada, afirmou que “absolutamente” concorda com a proibição de equipes e “provavelmente todas as estruturas que são apoiadas por financiamento estatal.”

“Não concordo muito com a proibição de indivíduos como nós – falo, por exemplo, por mim, [fellow tennis players] Andrey Rublev, Karen Khachanov, Nastya Pavlyuchenkova. Especificamente, conosco, não acho certo”, Kasatkina estressada.

Os tenistas russos e bielorrussos estão atualmente liberados para competir nas turnês da ATP e WTA como neutros, embora sejam banidos dos eventos de equipe e tenham sido impedidos do Grand Slam em Wimbledon em junho e julho.













Kasatkina, de 25 anos, disse que entendia a decisão do All England Lawn Tennis Club (AELTC) de banir russos e bielorrussos, mas não necessariamente concordava.

“Porque – se você considerar cada caso individualmente – não acho que caiamos nisso. Com seleções, é claro, é diferente, aqui eu concordo.” disse Kasatkina, que recentemente ganhou as manchetes por se assumir gay.

Ao mesmo canal, Kasatkina expressou preocupação de que ela “não pode mais competir sob a bandeira russa” porque os poderes constituídos simplesmente “não devolva para nós.”

“É triste,” Kasatkina lamentou. “Triste porque o meu próprio país tirou-me o sonho que me comovia quando era muito jovem. Eu não fiz nada para que esse sonho fosse tirado de mim.

“Por exemplo, Roland Garros [in France] é o único torneio de Grand Slam onde, quando você ganha, você se levanta e fica com a taça, então eles levantam a bandeira do seu país e tocam o hino. Este é o único torneio de tênis, exceto as Olimpíadas, onde existe tal tradição”, ela apontou.

“Lembro-me de quando era pequena e era meu sonho estar com o troféu de Roland-Garros e ver a bandeira do meu país subir.

“Na minha opinião, quando fui para a escola, estudei o hino da Federação Russa, que nunca poderei cantar. É por isso que não posso me chamar de não patriota, porque amo meu país, aprendi o hino nacional do meu país.

“Meu principal objetivo quando eu era pequeno era ficar com a taça, ver a bandeira do meu país subir e cantar o hino nacional. Esse sonho foi tirado de mim. Nunca mais poderei fazê-lo novamente”, Kasatkina acrescentou.













Kasatkina também disse que estaria pronta para mudar sua cidadania, se necessário, para continuar sua carreira esportiva.

“No momento sou um cidadão da Rússia. E não importa o que aconteça, tenho orgulho de ser russo e é assim que será. Se minha carreira depende disso, a escolha é óbvia. Quero continuar jogando tênis . Para mim, esta é a prioridade número um. E eu jogo para mim mesmo”, Kasatkina estressada.

“Antes, eu poderia facilmente obter a cidadania de outro país como atleta de ponta”, Kastkina apontou.

“Agora a situação é instável, ninguém quer colocar lenha na fogueira.”

Quanto ao país de onde ela gostaria de obter a cidadania, Kastkina especificou a Suíça como um país que “parece muito estável.”