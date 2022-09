‘guerreiro’ russo desbanca favorito do US Open — CMIO Esportes

Karen Khachanov selou a primeira aparição na semifinal de Grand Slam de sua carreira, quando o russo superou Nick Kyrgios no Aberto dos EUA, derrotando o homem que muitos esperavam para chegar ao título em Nova York.

O australiano Kyrgios, de 27 anos, foi indicado como favorito para o torneio depois de continuar sua brilhante forma recente com a vitória sobre o russo número um do mundo e atual campeão Daniil Medvedev na rodada anterior.

Mas ele enfrentou o poderoso Khachanov nas quartas de final, com o russo disparando 30 ases e convertendo quatro dos oito break points que ele fez, salvando sete dos nove que enfrentou em seu próprio saque para vencer por 7-5 4-6 7 -5 6-7(3-7) 6-4.

Uma competição que começou na noite de terça-feira acabou durando pouco mais de três horas e meia e terminou nas primeiras horas da manhã de quarta-feira no Arthur Ashe Stadium.

O cabeça-de-chave número 27, Khachanov, enfrenta o quinto cabeça-de-chave Casper Ruud na semifinal na sexta-feira, depois que Ruud passou por Matteo Berrettini, da Itália, em dois sets em seu confronto nas oitavas de final na terça-feira.

Ruud, de 23 anos, tem como meta o primeiro título de Grand Slam, mas também pode chegar ao primeiro lugar do mundo, dependendo de seu sucesso em Nova York.

Para Khachanov, nascido em Moscou, 26 anos, sua progressão para a semifinal faz com que seja uma terceira vez sortuda, depois de não ter vencido nenhuma das duas quartas de final de Grand Slam anteriores – em Wimbledon em 2021 e Roland-Garros em 2019.

Khachanov manteve-se firme durante toda a partida com Kyrgios, que mandou 31 ases e produziu alguns momentos caracteristicamente coloridos, jogando tweeners em ralis, mas também direcionando explosões para sua caixa e quebrando raquetes – incluindo duas seguidas na conclusão da partida.

Kyrgios também reclamou de ter sido prejudicado por uma lesão na perna, recebendo tratamento médico na quadra antes de lutar de volta.

Depois de garantir uma conquista na carreira, Khachanov disse: “Estou muito orgulhoso de mim mesmo, estive focado do início ao fim.

“Foi uma luta louca, mas eu vim pronto para lutar e jogar cinco sets”.

Kyrgios, finalista de Wimbledon, 23º colocado, disse que “devastado” pela derrota, mas elogiou seu rival.

“Todo o crédito para Karen. Ele é um lutador. Ele é um guerreiro. Achei que ele serviu muito bem hoje”, disse. disse o australiano em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Honestamente, provavelmente o melhor servidor que joguei neste torneio. A maneira como ele estava acertando seus pontos sob pressão. Ele apenas jogou bem os grandes pontos.”













O russo Andrey Rublev espera se juntar ao seu compatriota Khachanov nas semifinais quando enfrentar o herói americano Frances Tiafoe nas quartas de final em Flushing Meadows na quarta-feira.

Tiafoe eliminou o tetracampeão espanhol Rafael Nadal na última rodada – para o deleite da torcida de Nova York.

Rublev, de 24 anos, aparecerá em uma terceira quartas de final do US Open, mas ainda não chegou às quartas de final do torneio.

O vencedor dessa partida enfrentará o italiano Jannik Sinner, 11º cabeça de chave, ou o terceiro cabeça de chave espanhol Carlos Alcaraz.