Australiano explode em birra épica após derrota no US Open para rival russo (VIDEO) — CMIO Esportes

Nick Kyrgios desencadeou sua raiva após sua derrota nas quartas de final do Aberto dos EUA para a russa Karen Khachanov, destruindo duas raquetes seguidas ao martelá-las na quadra do Arthur Ashe Stadium.

Kyrgios foi indicado por muitos como favorito ao título em Nova York após sua vitória sobre o atual campeão e número um do mundo Daniil Medvedev na rodada anterior, continuando a forma cintilante que o levou à final de Wimbledon em julho.

Mas o australiano enfrentou o serviço implacável de Khachanov, enquanto o russo se manteve composto para vencer os momentos cruciais de uma disputa de mais de três horas e meia que começou na noite de terça-feira, mas terminou depois da meia-noite.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

‘guerreiro’ russo desbanca favorito do US Open

Kyrgios, de 27 anos, entreteve a multidão jogando alguns tweeners no meio do rally, mas também demonstrou flashes de seu notório temperamento ao direcionar explosões para sua caixa e martelar uma raquete na quadra no terceiro set.

O australiano parecia prejudicado por uma lesão no joelho e recebeu tratamento médico na quadra, mas lutou para levar a competição a cinco sets completos antes de sucumbir ao rival de 26 anos.

Enquanto Khachanov comemorava o que será sua primeira aparição na semifinal de Grand Slam de sua carreira, o enfurecido Kyrgios foi visto quebrando uma raquete na quadra antes de pegar outra e repetir a explosão.

O 23º cabeça de chave australiano recuperou a compostura na entrevista coletiva pós-jogo, dizendo que estava “devastado” estar saindo do torneio, mas elogiando Khachanov como um “guerreiro.”

“Honestamente, provavelmente o melhor servidor que joguei neste torneio. A maneira como ele estava acertando seus pontos sob pressão. Ele apenas jogou bem os grandes pontos”, disse Kyrgios.

Khachanov, que enfrentará o quinto cabeça de chave Casper Ruud, da Noruega, na sexta-feira por uma vaga na final, disse que está “orgulhoso” do que ele havia conquistado, tendo caído em suas duas últimas aparições nas quartas de final do Grand Slam, em Paris em 2019 e em Wimbledon em 2021.

“Fiquei focado do início ao fim… Foi uma partida louca, mas vim pronto para lutar e jogar cinco sets”, disse a semente número 27 russo.