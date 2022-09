Chefe do Chelsea, que gasta muito, reage ao constrangimento da UCL (VÍDEO) — CMIO Esportes

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, afirmou que “falta tudo” em Stamford Bridge, depois que seu time de baixo desempenho foi derrotado por 1 x 0 pelo Dínamo Zagreb na estreia do Grupo E da Liga dos Campeões na terça-feira.

O 100º jogo de Tuchel no comando dos Blues foi inesquecível, já que eles ficaram para trás logo no início para um gol de Mislav Orsic aos 13 minutos, que provou ser o único gol do jogo.

A nova contratação Pierre-Emerick Aubameyang teve um empate no final do jogo anulado por impedimento, e Tuchel ficou lamentando o pior início possível de campanha de sua equipe no continente e sua terceira derrota em sete partidas até agora na temporada 2022/2023.

“Claramente não estamos lá, onde precisamos estar e onde podemos estar”, Tuchel confessou.

“Então é por minha conta, é por nossa conta, precisamos encontrar soluções.

“No momento, tudo está faltando, [there is] demais para analisar. Eu faço parte disso”, acrescentou Tuchel.

“Estou com raiva de mim mesmo, estou com raiva do nosso desempenho. Eu não esperava.

“Precisamos ser muito melhores. Não terminamos, não estamos felizes, mas pensei que estávamos no bom caminho. Estou surpreso com este desempenho”.

“É um desempenho inferior de nós”, continuou um Tuchel irritado. “Temos a mesma história de sempre.

“Temos um bom começo, não terminamos nossas meias chances, não sentimos quando o jogo já está pronto para dormir nos primeiros 15-20 minutos.

“Depois sofremos um contra-ataque, que é muito fácil, e a partir daí sofremos.”

Quando perguntado quantos de seus jogadores estão operando no topo de seu jogo, Tuchel respondeu sem rodeios: “Não muito no momento.













“Não sei de onde vem essa atuação. É falta de fome, intensidade, falta de determinação para vencer duelos, para realmente fazer as coisas no mais alto nível.

“Você não pode esperar ganhar jogos, não na Premier League ou na Liga dos Campeões. Não estamos onde queremos estar”, ele insistiu, com um clássico do oeste de Londres em Fulham esperando no início da partida da primeira divisão inglesa no sábado.

À medida que os problemas iniciais do Chelsea na era pós-Roman Abramovich continuam, o rival doméstico Manchester City teve uma noite muito mais agradável.

Juntando-se ao clube no que está provando ser uma pechincha transferência de verão de £ 51 milhões (US $ 58,6 milhões) do Borussia Dortmund, Erling Haaland marcou dois gols em sua primeira partida pelos campeões ingleses.

Após uma vitória fora de casa por 4 a 0 sobre o Sevilla no Grupo G, o técnico Pep Guardiola observou que está se tornando “rotina” para elogiar o norueguês.

“Eu amo essa rotina e tem sido uma rotina em todas as coletivas de imprensa após os jogos falando sobre ele e seus gols”, Guardiola sorriu.

“Espero que ele possa continuar essa rotina. Os números falam por si. Não são apenas os dois gols, é sempre ele está lá, sempre ele está lá. É sempre a sensação de que ele poderia marcar mais gols.

“Seus números em toda a sua carreira, mesmo em times anteriores, são bastante semelhantes. Ele tem um incrível senso de gol”, a lenda do Barcelona comentou ainda.

Graças às suas travessuras no Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, Haaland aumentou sua contagem impressionante para 25 gols em 20 jogos na Liga dos Campeões e se tornou o jogador mais jovem aos 22 anos e 47 dias de idade a atingir o marco desde o rival de gerações Kylian Mbappe. aos 22 anos e 80 dias.

Com o prodígio vencedor da Copa do Mundo também roubando as manchetes na capital francesa, no entanto, por meio de seus dois gols pelo Paris Saint Germain ao vencer a Juventus por 2 a 1, ficou ainda mais claro que estamos vivendo na era do par prodigioso que a cada semana que passa parecem estar tomando o bastão de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Mbappé precisou de apenas 22 minutos em campo no Parc des Princes para decidir o empate com dois gols sensacionais.

Depois de cinco, ele pegou um delicioso passe de Neymar e Achraf Hakimi o preparou para o segundo pouco mais de um quarto de hora depois.

A jogada de ligação no primeiro gol mostrou que, apesar dos rumores de uma grande briga no início da temporada, Neymar e Mbappé estão clicando juntos mais uma vez e disparando em todos os cilindros.

A que culpamos o recente egoísmo de Mbappé em relação a Messi e Neymar? Sua ética no futebol ou apenas a ignorância do treinador? Esta poderia ter sido sua assistência mais fácil da temporada e o gol mais fácil de Neymar. Messi foi substituído e eu mudei para o Manchester City. pic.twitter.com/SJyOORm9Ls — ❤💙Rock™ (@staconzy16) 6 de setembro de 2022

No segundo tempo, porém, depois que Weston McKennie recuou um gol de consolação, Mbappé causou polêmica ao pensar mais no hat-trick e errar um chute a gol que deveria ter acertado com Neymar para um toque fácil.

Minimizando a confusão, o técnico do PSG, Christophe Galtier, preferiu olhar para os aspectos positivos.

“Mbappé fez um grande jogo e é obcecado por gols”, disse Galtier. “Talvez ele não tenha visto Neymar, não sei.”