Chelsea demite treinador Tuchel — CMIO Esportes

Thomas Tuchel foi demitido de seu cargo de técnico do Chelsea após uma série de resultados ruins.

O técnico alemão criticou sua equipe depois que eles perderam por 1 x 0 para o Dínamo Zagreb na estreia da Liga dos Campeões na noite de terça-feira e caíram para sua terceira derrota em sete jogos.

Em um comunicado divulgado na manhã seguinte, a nova propriedade do clube, liderada pelo empresário americano Todd Boehly, revelou uma decisão chocante de demitir Tuchel de seu cargo com efeito imediato.

“Em nome de todos no Chelsea FC, o clube gostaria de registrar sua gratidão a Thomas e sua equipe por todos os esforços durante seu tempo no clube”, começou a declaração, acrescentando que Tuchel “com razão tem um lugar na história do Chelsea” depois de vencer a Liga dos Campeões em 2021, além da Supercopa da Europa e do Mundial de Clubes.

Como o grupo de Boehly atinge 100 dias desde que assumiu o proprietário anterior Roman Abramovich em Stamford Bridge, no entanto, e “continua seu trabalho duro para levar o clube adiante”, declararam acreditar que era “o momento certo para fazer essa transição.”

O Chelsea Football Club se separa de Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 de setembro de 2022

Até que uma substituição seja feita, a comissão técnica do Chelsea assumirá o comando do time principal para treinar e preparar as estrelas de baixo desempenho do oeste londrino para os próximos jogos, como um derby contra o Fulham na Premier League no sábado e Salzburg na Liga dos Campeões na próxima quarta-feira. .

Apesar de um desembolso de quase € 300 milhões ($ 297 milhões) em jogadores na recente janela de transferências, o que fez do Chelsea o clube que mais gastou na Europa neste verão, Tuchel lutou para integrar suas novas contratações e só conseguiu levar seu time a 10 pontos em seis partidas da primeira divisão inglesa.

Esses jogos tiveram uma derrota humilhante por 3 a 0 para o Leeds United e uma derrota por 2 a 1 para o Southampton, após o que Tuchel exigiu que seus homens precisassem “endurecer.”













As coisas pareciam estar melhorando com uma vitória por 2 a 1 sobre o rival West Ham no fim de semana, mas a derrota por 1 a 0 para o azarão Zagreb na capital croata, após a qual Tuchel confessou que “falta tudo” com sua equipe, acabou sendo seu último ato quando Boehly and Co. puxou o gatilho em sua demissão.

Ainda assim, o fato de o consórcio ter concedido a Tuchel esse dinheiro para gastar com jogadores, apenas para demiti-lo menos de uma semana após o fechamento da janela de transferências, foi questionado por especialistas online com um repórter da CBS. observando que o Chelsea estaria em negociações para estender o contrato de Tuchel no mês passado.

De acordo com o boato, o Chelsea abrirá conversas com Brighton ainda hoje para tentar roubar seu gerente Graham Potter, já que Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane desempregados também estão na lista para se tornar o novo homem no hotseat dos Blues.

Tuchel havia substituído a lenda do clube Frank Lampard em Stamford Bridge em janeiro de 2021, tendo anteriormente comandado o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund.

O alemão, de 49 anos, encontra-se agora à procura de um novo emprego apenas 20 meses depois.