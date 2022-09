Medvedev destronado em Nova York — CMIO Esportes

A busca de Daniil Medvedev para defender o título do US Open terminou depois que o russo sofreu derrota contra o irreprimível Nick Kyrgios em uma emocionante partida da quarta rodada em Nova York.

Medvedev, de 26 anos, conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Flushing Meadows no ano passado e desde então subiu ao topo do ranking da ATP, mas perderá seu status de número um do mundo e a coroa do US Open após uma derrota de quatro sets para o forma australiana no domingo à noite.

Kyrgios provou mais uma vez que, se totalmente focado, tem talento para incomodar a elite do jogo, produzindo uma atuação inspirada para vencer Medvedev por 7-6 (13-11), 3-6, 6-3, 6-2 em alta encontro de qualidade no Arthur Ashe Stadium, que durou pouco menos de três horas.

A perda de Medvedev significa que ele será substituído por Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou Casper Ruud como número um do mundo na conclusão do US Open.

Kyrios, de 27 anos, avança para as quartas de final contra outra russa, Karen Khachanov, depois que Khachanov derrotou o espanhol Pablo Carreno Busta, 12º cabeça de chave, em sua partida de quarta rodada no domingo.

Khachanov, 26, ele saberá que será o próximo adversário de um dos jogadores mais em forma do planeta.

Kyrgios é amplamente visto como o melhor tênis de sua carreira, tendo feito sua primeira aparição em uma final de Grand Slam em Wimbledon em julho, onde perdeu em quatro sets para Novak Djokovic.

Contra Medvedev, o australiano acertou 21 ases e acertou 53 gols em outra exibição deslumbrante – mesmo que houvesse sinais do notório hábito de auto-sabotagem de Kyrgios quando em um momento ele cometeu um erro ridículo ao cruzar para o lado da rede de Medvedev para voleio um vencedor para o chão, rendendo um break point.

“Quero ir até o fim” disse Kyrgios após sua vitória. “Estou feliz por finalmente poder mostrar meu talento a Nova York. Eu não joguei um bom tênis [in the past] para ser honesto… levei 27 anos.”

Depois de perder o primeiro set em um tiebreak titânico, Medvedev se recuperou para vencer o segundo e parecia ter estabilizado o navio, mas Kyrgios voltou com força no terceiro e quarto sets, aplicando pressão sufocante e nunca permitindo que seu rival russo se acalmasse.

Houve respeito evidente entre a dupla durante toda a competição, embora tenha havido uma reclamação no primeiro set de Medvedev de que membros da caixa do australiano o atrapalhavam entre o primeiro e o segundo saque.

Quando acabou, Kyrgios havia conquistado a quarta vitória em cinco jogos da carreira contra Medvedev – também se vingando da derrota que o craque nascido em Moscou lhe infligiu no Aberto da Austrália no início do ano.

Medvedev admitiu sua decepção ao ver sua defesa do título terminar, mas elogiou o australiano número 23.

“Nick hoje jogou no nível de Djokovic e Nadal, na minha opinião. Medvedev disse em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Ele tem um jogo um pouco diferente porque não é um grinder. Ao mesmo tempo, ele pode se reunir. Ele é difícil de jogar. Ele tem um saque incrível.

“Mas da linha de base não é como quando o ponto começa, você sabe que tem a vantagem. Ele joga bem. Ele tem todos os tiros.

“Se ele jogar assim até o final do torneio, ele tem todas as chances de vencer.”

Medvedev sugeriu que ele havia sumido no final do jogo depois de lutar fisicamente.

“Hoje eu me senti um pouco doente, quero dizer que nos EUA eu fico doente pelo menos uma vez com certeza durante o swing porque o AC [air conditioning] é simplesmente louco. No ano passado aconteceu em Cincinnati…

“Eu senti minha garganta um pouco hoje, fisicamente talvez isso tenha desempenhado um papel, mas ao mesmo tempo isso não é uma desculpa porque Nick jogou bem, ele também me venceu quando eu não estava doente.”

Quando lembrado de que perderia seu ranking de número um do mundo no final do torneio, Medvedev disse que serviria como motivação para voltar ao topo.

“Quero dizer, quando você perde um Grand Slam, estou tentando ficar bem aqui, mas estou decepcionado. Não vou chorar no quarto, mas estou decepcionado.

“Então, por alguns dias eu vou ficar um pouco triste, olhando para meu celular ou meu laptop e assistindo algumas séries…

“Não foi a primeira coisa em minha mente [losing the world number one spot], na verdade não sei em que lugar estarei. Mas isso é motivação, tente fazer melhor” acrescentou Medvedev.

O compatriota de Medvedev, Khachanov, tentará alcançar o que seu compatriota russo não conseguiu no Aberto dos EUA deste ano quando enfrentar Kyrgios em Nova York na terça-feira.

Em outros lugares, o russo Andrey Rublev, nono cabeça de chave, joga sua partida de simples masculina da quarta rodada contra o britânico Cameron Norrie, sétimo cabeça de chave, na segunda-feira.