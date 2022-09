Rainha olímpica russa se divorcia após marido fugir para os EUA – CMIO Esportes

A bicampeã olímpica russa de esgrima Sofia Pozdnyakova – filha do presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov – está se divorciando do marido depois que ele se mudou para a América e se recusou a retornar à Rússia, segundo relatos.

Pozdnyakova, de 25 anos, casou-se com o esgrimista Konstantin Lokhanov, de 23, em 2020, mas o casal está prestes a se separar, informou a Match TV.

O canal russo cita o pai de Pozdnyakova como confirmando a notícia, enquanto parece acusar Lokhanov de correr assustado para os EUA, onde ele teria estado nos últimos meses sem informar a liderança da Federação Russa de Esgrima (FFR).













Diz-se que Lokhanov planeja assumir o cargo de treinador e pediu a Sofia para acompanhá-lo, embora ela tenha decidido permanecer na Rússia e pedir o divórcio.

“Confirmo esta informação [about a divorce]” Stanislav Pozdnyakov disse à Match TV.

“Acredito que sua educação e amor pela Pátria permitiram que Sofia não compartilhasse o triste destino de ‘amantes assustados de framboesas e patinetes amarelos’.

“A família e os amigos próximos estão dando a ela todo o apoio moral necessário” acrescentou Pozdnyakov, que ganhou quatro ouros olímpicos durante sua carreira.

Sua filha seguiu seus passos nos Jogos Olímpicos de Tóquio no verão passado, conquistando o ouro nos eventos de sabre individual e por equipe para somar a seus dois títulos mundiais e um par de coroas europeias.

Pozdnyakova mudou seu nome para Lokhanova ao se casar e ainda tem fotos ao lado de seu parceiro em suas redes sociais – a última das quais parece ser de dezembro.

O cazaque Lokhanov é um ex-campeão mundial júnior várias vezes e também competiu nos Jogos de Tóquio, mas voltou sem medalha.