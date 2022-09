Proprietários dos EUA insultados ‘prontos para vender’ Man Utd – mídia – CMIO Esportes

Fontes próximas ao Manchester United indicaram que uma oferta de £ 3,75 bilhões (US$ 4,3 bilhões) poderia ser suficiente para tentar os impopulares donos dos Estados Unidos a se separarem dos gigantes da Premier League, segundo relatos.

A família Glazer inicialmente investiu no Red Devils em 2003, antes de ganhar o controle acionário dois anos depois, no final do reinado de sucesso incomparável do clube sob a administração do ex-gerente Alex Ferguson.

No entanto, a eventual aposentadoria de Ferguson coincidiu com uma queda considerável nos resultados nos anos seguintes, quando o carrossel de gerentes do clube falhou um a um para replicar o sucesso do lendário chefe escocês.

Grande parte da culpa pelo baixo desempenho consistente do clube foi atribuída aos Glazers por uma percepção de falta de investimento no clube e pelo que os torcedores afirmam ser uma remoção de dividendos financeiros dos cofres do time, enquanto também sobrecarrega o time com uma dívida.













Isso coincidiu com várias manifestações durante as quais torcedores e especialistas de alto nível, como o ex-jogador Gary Neville, pediram que a família Glazer vendesse sua participação no clube de futebol.

De acordo com o Daily Mail, a soma de £ 3,75 bilhões provavelmente será avaliada pelo homem mais rico do Reino Unido, o torcedor do Manchester United Jim Ratcliffe, que recentemente indicou que estaria disposto a comprar uma participação majoritária no clube se os Glazers estivessem dispostos a vender.

Ratcliffe falhou anteriormente com uma oferta tardia para comprar o Chelsea depois que Roman Abramovich colocou o clube no mercado aberto, eventualmente perdendo para a oferta vencedora liderada pelo empresário americano Todd Boehly.

Foi relatado que a oferta de Ratcliffe pelo Chelsea estava na região de £ 4,25 bilhões (US $ 4,9 bilhões).

Um porta-voz de Ratcliffe disse no mês passado sobre suas ligações com o Manchester United: "Estaríamos interessados ​​em conversar com vista à propriedade a longo prazo."













Também foi sugerido que o sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton poderia fazer parceria com Ratcliffe em um consórcio – mas Hamilton disse no GP da Holanda de domingo que não tem conhecimento de tais planos.

“É a primeira vez que ouço”, disse Hamilton.

“Não tive tempo de conversar com Jim desde que estive na Namíbia.

“Ainda não recebi uma ligação dele perguntando se quero me envolver nisso ainda, mas quero me envolver cada vez mais nas equipes.

“Mas, parte-chefe e parceiro de Jim, eu diria que somos mais parceiros porque estamos nisso juntos e espero no futuro fazer algo com Jim e construir com ele, não sei quando isso acontecerá. vai ser ou o que isso vai ser.”

Também foi sugerido que o fundo soberano de Dubai poderia fazer uma mudança para o clube, semelhante às feitas para Manchester City e Newcastle United por fundos semelhantes em Abu Dhabi e Arábia Saudita, respectivamente.

Se os Glazers considerarem uma venda, ela provavelmente virá com a bênção de Gary Neville, o ex-zagueiro do Manchester United que se tornou um dos mais ardentes defensores de uma mudança de propriedade em Old Trafford.

Eu posso estar completamente fora do alvo, mas meu pressentimento é que os Glazers têm que vender. Eles se comprometeram com um novo plano e remodelação do estádio, e os custos são substanciais. Não consigo vê-los levantando mais dívidas no nível necessário. O momento parece certo para vender. — Gary Neville (@GNev2) 5 de setembro de 2022

“Posso estar completamente fora do alvo, mas meu pressentimento é que os Glazers têm que vender”, escreveu ele no Twitter em meio à especulação.

“Eles se comprometeram com um novo plano e reforma do estádio, e os custos são substanciais. Não consigo vê-los levantando mais dívidas no nível necessário. O momento parece certo para vender.”