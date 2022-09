Estrela do futebol exilado da seleção após optar por ficar na Rússia — CMIO Esportes

O jogador de futebol norueguês Mathias Normann foi informado de que não será considerado para a seleção de seu país depois de optar por uma mudança para um novo clube russo.

Normann, de 26 anos, deve ser emprestado do Rostov ao Dynamo Moscow, rival da Premier League russa, segundo relatos.

A proposta de transferência não caiu bem na Noruega, onde as autoridades ficaram irritadas com a decisão do meio-campista de permanecer na Rússia.

Um comunicado da Federação Norueguesa de Futebol (NFF) na segunda-feira afirmou que o técnico da seleção nacional, Stale Solbakken, informou Normann que ele seria excluído da consideração para o próximo elenco, no mínimo.

Landslagssjef Ståle Solbakken har i ettermiddag informa Mathias Normann em han ikke er aktuell for neste landslagssamling ettersom han nå har signert for ny russisk klubb. https://t.co/nvgVv0Jp32 — NorgesFotballforbund (@nff_info) 5 de setembro de 2022

A presidente da NFF, Lise Klaveness, acrescentou: “Basicamente, não é papel da federação opinar sobre a seleção de clubes dos jogadores da seleção, mas agora estamos em uma situação extraordinária.

“Todo o futebol norueguês e europeu concorda em pressionar conjuntamente a Rússia como um partido beligerante, que também usou posições de poder no esporte de maneira muito ativa.

“Todas as equipes russas estão banidas das competições esportivas internacionais. Stale e eu concordamos que Normann não pode representar a Noruega quando joga em um novo clube russo”.

Internacional 12 vezes por seu país, Normann passou a última temporada emprestado ao time inglês Norwich City durante uma campanha na Premier League que terminou em rebaixamento.

Ele havia sido associado a uma transferência de empréstimo para o Lecce na Itália em agosto, antes que a transferência fracassasse.

Falando à emissora norueguesa TV2, Normann explicou suas circunstâncias e enfatizou que o esporte deve permanecer fora da política – mesmo que ele não tolere as ações da Rússia na Ucrânia.













“É bem simples. A partir de hoje, é a melhor oportunidade esportiva que tenho”, disse. disse Normann, que anteriormente parecia descartar um retorno à Rússia.

“Se tem uma coisa que aprendi na minha carreira é que não se mistura política e futebol. Vou lá jogar futebol e estou feliz por isso…

“Houve interesse de todos os lados, mas esta foi a melhor oportunidade esportiva que tive.

“Prefiro não voltar a Rostov, que fica mais perto da fronteira com a Ucrânia. É mais seguro e um clube muito maior em Moscou”, disse. acrescentou a estrela, avaliada em € 10 milhões (US $ 9,95 milhões) pela Transfermarkt.

Normann não é o único jogador de futebol a ser banido da seleção de seu país depois de optar por permanecer na Rússia.

O zagueiro polonês Maciej Rybus sofreu o mesmo destino depois de assinar pelo Spartak Moscou antes da nova temporada, e o jogador de 33 anos não será considerado para a seleção para a Copa do Mundo de 2022.

Em outros esportes, as federações de hóquei no gelo da Letônia, Suécia e Finlândia disseram que os jogadores que continuam a competir na KHL, com sede na Rússia, não farão mais parte da seleção nacional.