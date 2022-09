Joshua responde à chamada de Tyson Fury — CMIO Esportes

Anthony Joshua indicou que ele está aberto a um melhor confronto de boxe pesado britânico, respondendo a uma chamada do rival doméstico e campeão dos pesos pesados ​​do WBC Tyson Fury.

De acordo com o promotor Frank Warren, o medalhista de ouro olímpico de Londres 2012 Joshua – que atualmente está lambendo suas feridas após uma segunda derrota consecutiva para Aleksandr Usyk – receberá uma oferta de luta já na terça-feira.

O ucraniano Usyk aliviou Joshua de seus títulos WBA, IBF, WBO e IBO em Londres em setembro de 2021, vencendo-o nos placares dos três juízes e depois venceu uma decisão dividida mais próxima sobre ‘AJ’ em Jeddah no mês passado.

Esse desenvolvimento fez Fury sair da aposentadoria depois de pendurar as luvas duas vezes desde nocautear Dillian Whyte em Wembley em abril, e depois chamar Usyk na sexta-feira para um duelo para coroar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​da era dos quatro cinturões.

Acusando Usyk de estar relutante em enfrentá-lo, Fury, desde então, voltou suas atenções para Joshua, que rapidamente aceitou o desafio.

“Sim, calma” Joshua escreveu no Twitter enquanto citava um post de Fury.

“Eu não faço as discussões on-line apenas por influência”, ele acrescentou em uma escavação no Mancunian. “Então se [you’re] realmente sobre isso grite 258mgt [Joshua’s management company].

“Estarei pronto em dezembro” Joshua prometeu, antes de assinar com: “Khalas,” uma frase em árabe que significa “o suficiente”.

Joshua estava respondendo diretamente a um tweet de Fury que continha um pôster de luta simulado contendo o par e viu Fury perguntar a ele: “Ei, Anthony Joshua, o que você está dizendo Big G?”

“Vamos dar aos fãs o que eles querem, já que Usyk é uma cadela??? Eu tenho a data e o local que vai governar a Britannia?” acrescentou Fúria.

Em um endereço de vídeo de mídia social separado, Fury também brincou que ele seria “lutando em breve, nos próximos meses”.

“Acho que antes de anunciar um oponente, preciso fazer isso por precaução”, A fúria continuou.

“Anthony Joshua, eu sei que você acabou de perder uma luta para Usyk e está sem cinturão no momento. Eu gostaria de lhe dar uma oportunidade de lutar comigo pelo campeonato mundial de pesos pesados ​​do WBC e pelo campeonato linear nos próximos meses.

“Você está vindo de uma luta de 12 rounds, então você está em forma, você está pronto”, A fúria apontou

“Eu estou dando a você alguns meses de antecedência. Se você estiver interessado, eu lhe enviarei a data e podemos conversar. Uma ‘Batalha da Grã-Bretanha’ pelo campeonato mundial de pesos pesados ​​do WBC.

“Deixe-me saber se você está interessado. Caso contrário, selecionarei outro oponente,Fury desligou.













Enquanto isso, na manhã de terça-feira, o promotor de Joshua e chefe da Matchroom, Eddie Hearn, revelou que já tocou bases com o acampamento de Fury, ou mais especificamente com o filho de seu representante do Reino Unido Frank Warren, George, sobre o confronto e o ocorrido no final do ano.

“Pessoalmente, não acho que Fury esteja falando sério, mas se ele estiver, como eu disse aos Warrens ontem à noite, 100% vamos sentar e fazer a luta”. Hearn insistiu para TalkSport.

“Eu adoraria ficar realmente empolgado com isso” Hear admitiu. “Porque é a luta que eu paro na rua por mais do que qualquer luta que poderia ser feita, e é uma luta que AJ queria há muito tempo.

“Não se esqueça, nós assinamos para esta luta no ano passado, antes que a arbitragem forçasse a luta de Deontay Wilder por Tyson Fury”. Hearn lembrou o público do boxe, com um acordo para duas superlutas que teriam sido escritas antes de Fury ter que enfrentar Wilder pela terceira vez e Usyk derrubou o carrinho de maçã ao derrotar Joshua.

“Então é interessante, porque na semana passada ele se aposentou, depois voltou para lutar contra Usyk, depois fez uma oferta a Derek Chisora, depois queria meio bilhão, depois se aposentou novamente, depois luta contra Usyk em dezembro. e agora ele está lutando contra AJ”, Hear continuou.

“A mensagem é bem clara de AJ, não queremos nos envolver em um vai e vem, queremos a luta, é a luta que ele queria há muito tempo.

“Tínhamos planos após a derrota do Usyk para voltar em dezembro e depois voltar em março, ficar ativo e retomar o ritmo e depois tentar lutar pelo título mundial dos pesos pesados.

“Mas, eu sei que tendo falado com AJ, se essa luta está lá e eles são sérios, eu tenho minhas dúvidas, mas pelo bem de tentar fazer isso acontecer, vamos acreditar que Tyson Fury e eu dissemos a George Warren na noite passada. , obtenha os detalhes e a oferta para nós e eu vou levar para AJ, ele está pronto para ir “ Hearn exigiu.













Sem perder tempo, Fury já reagiu a essas observações de Hearn e disse: “Isto é [an] luta fácil de fazer, privilégios normais de campeão para desafiante e estou 100% sério.”

“Vamos roncar Reino Unido”, acrescentou Fúria.

Pouco depois, Warren revelou à TalkSport que uma oferta seria enviada a Joshua para uma reunião em novembro.

“Os termos que vamos apresentar são muito, muito justos. Tyson está sendo extremamente justo”. disse Warren.

Com Usyk se afastando de um confronto de dezembro que estava previsto para acontecer no fim de semana da final da Copa do Mundo em 18 de dezembro, Fury encontrando Joshua e potencialmente derrotá-lo provaria um ponto antes de um blockbuster de verão contra Usyk para todos os mármores.

Para Joshua, a batalha dos britânicos também pode representar sua última chance em uma alça que ele nunca possuiu no título do WBC, tendo anteriormente ostentado sua edição internacional inferior em 2015.