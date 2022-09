Rublev ultrapassa Shapovalov no US Open (VÍDEO) — CMIO Esportes

O russo Andrey Rublev está na quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos depois de emergir em um épico emocionante de cinco sets contra Denis Shapovalov na noite de sábado em Nova York.

O encontro titânico, que durou enormes quatro horas e dez minutos, viu o nono cabeça de chave Rublev emergir após um emocionante último set durante o qual ele desperdiçou três match points em seu próprio saque em 5-4 no set final para conquistar a vitória. e passagem para a quarta rodada do último Grand Slam do ano.

Rublev, 24, estava claramente exultante com o resultado, uma vez confirmado, caindo no chão da quadra dura de alegria depois de conquistar os 6-4, 2-6, 6-7(3), 6-4, 7-6 (10-7) vencer com seu quinto match point.

A estrela russa deu 38 vitórias sobre Shapovalov ao longo do encontro, quando o canadense começou a lutar com seu primeiro saque à medida que a partida avançava – e enquanto ele parecia estabilizar o navio nos estágios finais da partida, Rublev acabou se recusando a desperdiçar o impulso ele havia estabelecido e reivindicado o que era uma vitória merecida.

o #USAbrir 16ª rodada de simples masculino: Medvedev vs 🇦🇺 Kyrgios🇪🇸 Carreno Busta vs Khachanov🇪🇸 Davidovich Fokina vs 🇮🇹 Berrettini🇫🇷 Moutet vs 🇳🇴 Alca Ruud Ivashka vs 🇮🇹 Sinner🇭🇷🇮🇹 Rubrazlev vs. 🇧🇷 Tiafoe vs 🇪🇸 Nadal — US Open Tennis (@usopen) 4 de setembro de 2022

Os dois jogadores se abraçaram no meio da quadra após Rublev garantir a vitória, com o russo parabenizando o número 21 do mundo por seus esforços na disputa épica.

Rublev já havia emergido de uma partida de cinco sets em seu confronto da primeira rodada com Laslo Djere, e agora tem uma vantagem de 2 a 1 no vencedor leva todos os sets no evento Grand Slam.

O jogador de Moscou enfrentará o britânico Cameron Norrie na partida de segunda-feira das oitavas de final, depois que o sétimo cabeça de chave derrotou Holger Rune em dois sets, também no sábado.

Caso Rublev conquiste a vitória contra o britânico, será igual ao seu melhor desempenho da carreira no Aberto dos EUA, depois de se classificar para as quartas de final em 2017 e 2020.

Há dois anos, Rublev derrotou Matteo Berrettini para garantir sua vaga nas oitavas de final do torneio.

E se ele for até o fim, isso representaria uma primeira vitória de Grand Slam para a estrela russa, que viria depois de já vencer eventos de nível turístico em Marselha, Dubai e Belgrado nesta temporada.

“Obviamente foi uma partida louca. Obviamente, Denis também merecia vencer, como todos sabemos”, disse Rublev depois.

“Ambos merecíamos vencer. [After] você joga esse tipo de partida, não há vencedor, na minha opinião.”