Potência francesa prevalece na estreia do UFC em Paris (VÍDEO) — CMIO Esportes

Ciryl Gane nocauteou sensacional no evento inaugural do UFC na capital francesa

Os milhares de fãs lotados na Accor Arena de Paris certamente foram mandados para casa felizes depois que o herói da cidade natal Ciryl Gane fez um nocaute sensacional para coroar o evento de estreia do UFC na capital francesa na noite de sábado.

Gane, que estava se recuperando da primeira derrota de sua carreira nas artes marciais mistas na disputa pelo título dos pesos pesados ​​do ano passado com Francis Ngannou, exibiu uma excelente trocação técnica contra o destruidor de teca da Austrália Tai Tuivasa, que estava entrando na luta nas costas de cinco sucessivas finalizações que o levaram ao topo do ranking.

Apesar de todo o desgaste de Tuivasa, não foi suficiente para superar o jogo de trocação extremamente técnico de Gane, pois ele aterrissou à vontade durante a maior parte da luta principal, acabando por terminar o australiano com uma enxurrada de socos no final do terceiro round depois de ter machucado Tuivasa com vários tiros estrondosos em sua barriga.

A finalização foi decisiva, mas isso não quer dizer que o francês Gane teve tudo à sua maneira diante de uma multidão adoradora em Paris.

Tuivasa machucou Gane gravemente no segundo round, quando mandou o gigante peso pesado em cascata para a lona após acertar o flush com um golpe devastador, mas o afável lutador australiano não conseguiu capitalizar o que foi seu momento mais eficaz na luta.

De fato, Gane se recuperou momentos depois para colocar um pouco de calor em Tuivasa, acertando uma sequência de golpes no corpo que machucaram visivelmente seu oponente e, eventualmente, abriu a porta para a sequência que terminaria a luta no terceiro quadro.

Tuivasa foi mais do que um jogo, até mesmo parecendo conquistar a multidão partidária devido à sua abordagem de nunca dizer morrer à luta, enquanto continuava avançando em uma tentativa de acertar o tipo de golpe concussivo pelo qual ele se tornou conhecido no UFC.

Em última análise, o impressionante jogo de pés de Gane o manteve (principalmente) fora de perigo e permitiu que ele tirasse vantagem das blitzes de Tuivasa – como no contra-ataque devastador para um Tuivasa em alta velocidade, que levou o árbitro Marc Goddard a dispensar a luta extremamente divertida antes que pudéssemos testemunhar uma quarta rodada.

“Honestamente, Tai me bateu tão forte, ele me nocauteou”, disse Gane após a luta do chute que o derrubou.

“Ele apagou as luzes, eu caí, mas tinha que ser um guerreiro. Levantei-me e foi o que fiz. Voltei ainda mais forte e consegui a vitória.”

O francês parece ser facilmente o atacante mais técnico da fama dos pesos pesados ​​do UFC, e depois pediu uma revanche com o único homem que triunfou sobre ele até agora nesta carreira de esportes de combate quase perfeita tanto no MMA quanto no Muay Thai: campeão Francis Ngannou.

“Não importa quem [is next]eu volto para o cinturão, por favor”, declarou Gane. “Eu quero o cinto. Isso é tudo o que eu quero.”

Ngannou, que estava ao lado da jaula, certamente ouviu isso alto e claro.