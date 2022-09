Ronaldo afastado deve melhorar, afirma técnico do Man United — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo deve trabalhar mais se for titular no Manchester United, diz Erik ten Hag

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, disse a Cristiano Ronaldo que ele deve se adaptar ao estilo de jogo do holandês se quiser recuperar seu lugar na equipe principal.

Ronaldo, de 37 anos, esteve ausente do time titular do Ten Hag nos últimos três jogos da Premier League, e provavelmente um quarto, a menos que seja selecionado para o confronto de domingo com o rival Arsenal em Old Trafford, em meio a preocupações de que o estilo de jogo do craque português não não combina bem com a do novo regime.

É o período mais longo que Ronaldo passou no banco de suplentes em mais de 15 anos, enquanto ele também conquistou outro recorde indesejado ao não marcar nos cinco primeiros jogos de sua equipe na temporada – uma estatística indesejada que remonta ao início do dias de sua primeira passagem pelo clube em meados dos anos 2000.

O United venceu os três jogos da Premier League em que Ronaldo não foi selecionado pelo Ten Hag, sugerindo que o técnico holandês optou por um primeiro XI que não apresenta o vencedor de várias Bolas de Ouro.

E até que ele se adeque à nova maneira de fazer as coisas na metade vermelha de Manchester, Ten Hag dá a entender que Ronaldo continuará sendo uma figura periférica.

“Eu serei seu amigo. Às vezes eu serei seu professor. Depende da situação”, disse Ten Hag sobre sua pupila estrela.

“Como todos sabemos, ele não teve a pré-temporada e você não pode perder a pré-temporada. Especialmente o jogo que jogamos, a maneira de jogar não é do tipo em comparação com o ano passado.

“Depende, (e) exige cooperação e exige certo posicionamento, dentro e fora da posse. E a outra coisa é a aptidão.”

Ronaldo agitou-se abertamente por uma mudança de Old Trafford durante grande parte do verão, depois de informar o clube de seu desejo de sair para continuar sua carreira com um time da Liga dos Campeões depois que a campanha sombria do United no ano passado garantiu a classificação para a segunda divisão do continente. competição, a Liga Europa.

Mas, apesar dos melhores esforços de seu agente Jorge Mendes, uma rota para fora de Manchester não pôde ser navegada, já que Chelsea, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid acabaram se distanciando de uma oferta pela estrela veterana.

Ronaldo se juntou ao banco recentemente com o capitão do United, Harry Maguire, outra figura que foi marginalizada recentemente em um aparente sinal de que a dupla assumiu o peso da culpa pela falta de coesão de sua equipe, que os viu começar a temporada inglesa com derrotas sucessivas para Brighton e Brentford.

E Ten Hag acrescentou sobre o substituto de Maguire, o ex-astro do Ajax Lisandro Martinez, que ele representa a nova geração de jogadores que ele está procurando infundir em um time que luta contra seu recente mal-estar.

“Os jogadores que contratamos são internacionais por seus países”, disse Dez Bruxa.

“Em segundo lugar, eles tiveram um desempenho muito bom na Liga dos Campeões. E terceiro também, eles têm habilidades individuais, são capazes de jogar futebol de alta intensidade, os jogadores que selecionamos. Os jogadores que recrutamos.”

Parece que, pelo menos por enquanto, Maguire – e certamente Ronaldo – não se encaixa no arquétipo de jogador que Ten Hag está buscando para sua revolução em Old Trafford.

E por quanto tempo Ronaldo aceitará ser uma pequena figura ainda está para ser visto.