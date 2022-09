Gigante lutador de MMA com faceplantada por estrela bielorrussa (VÍDEO) — CMIO Esportes

O veterano do MMA brasileiro Zuluzinho estava recebendo um dos nocautes mais devastadores do ano quando foi derrotado pelo lutador bielorrusso Petr Romankevich na luta principal do AMC Fight Nights 114 em Minsk na noite de sábado.

Zuluzinho, 44, que é filho do lendário lutador Rei Zulu e já foi adversário do ícone russo Fedor Emelianenko, tornou-se uma espécie de jornaleiro em sua última carreira, competindo em vários países como Sérvia, Rússia e, no sábado, Bielorrússia – mas mesmo com uma carreira que mostra 11 derrotas contra apenas 14 vitórias, raramente ele foi finalizado de uma maneira tão espetacular quanto a que lhe foi entregue por Romankevich.

Mas não veio sem um pouco de controvérsia.

Zuluzinho, que pesa cerca de 180kg, avançou para a posição de montada no final do primeiro round e estava trabalhando para finalizar a chave quando o ansioso árbitro optou por levantar os lutadores com cerca de dez segundos restantes do round inicial .

Esse era o único convite que Romankevich precisava.

Momentos após o reinício, o lutador bielorrusso acertou um chute alto de esquerda que cambaleou o gigante brasileiro antes de acertar outra enxurrada no lutador que avançava, separando-o imediatamente de sua consciência e o jogando de cara no chão.

Foi uma chamada muito controversa para o árbitro levantar os dois lutadores quando Zuluzinho estava claramente trabalhando para uma finalização, embora tenha sido sugerido que a mudança foi devido a uma regra recente imposta pela liga russa de MMA AMC Fight Nights que permite que os árbitros para intervir após um minuto de luta no chão.

De qualquer forma, Zuluzinho claramente não ficará feliz com a interjeição do oficial.

Romankevich, por sua vez, melhora seu recorde de carreira para 5-1.