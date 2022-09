Jogador de hóquei russo condenado em caso de suborno militar — CMIO Esportes

O jogador de hóquei no gelo russo Anvar Suleimanov recebeu uma sentença de cinco anos de prisão suspensa após ser considerado culpado de tentativa de suborno em um caso relacionado a documentos de identidade falsos e esforços para evitar o serviço militar.

Suleimanov, 22, foi sentenciado no Tribunal Distrital de Leninsky na cidade de Ufa, na República do Bascortostão, na Rússia, na segunda-feira, depois de admitir sua culpa.

A equipe jurídica do ex-goleiro de Salavat Yulaev pediu clemência depois que ele expressou remorso durante o julgamento, enquanto os promotores exigiram uma multa de 3 milhões de rublos (US$ 50.000).

De acordo com a RIA Novosti, informando do tribunal, o juiz condenou Suleimanov a cinco anos de prisão suspensa com liberdade condicional por quatro anos, depois que as acusações foram alteradas de “suborno” para “tentativa de suborno”.













Representantes legais do jogador disseram que não iriam recorrer do veredicto, que o advogado Gulshat Kamaletdinova acrescentou que provavelmente não afetaria a carreira do jovem jogador, que agora joga pelo Phoenix Kazan.

“Depende da comissão correcional, não afetará em nada a carreira, na verdade será um adiamento do serviço militar”, disse. Kamaletdinova foi citado como tendo dito.

Os investigadores disseram inicialmente que Suleimanov foi um dos dois estudantes universitários de Ufa a dar um suborno para receber uma liberação ou adiamento de servir nas forças armadas russas.

Dizem que os subornos ficaram na região de 170.000 a 175.000 rublos (US$ 2.780 a US$ 2.860), com o suposto suborno sendo preso mais tarde.

As autoridades então descobriram um terceiro jogador de hóquei no caso, que supostamente envolve um empresário, Farit Samigullin, e potencialmente um funcionário local em um escritório militar.

Além de Suleimanov, o avançado de 25 anos de Vladislav Lukin, do HC Yugra, e o antigo avançado do St. SKA Petersburg, Mikhail Vorobyov, também de 25 anos, foram acusados ​​de subornar.

Vorobyov admitiu ter transferido 200.000 rublos para obter uma identidade militar falsa, embora diga que nunca recebeu o documento.

Vorobyov teria declarado sua disposição de servir no exército e sua próxima audiência está marcada para terça-feira, 6 de setembro, enquanto a de Lukin será realizada em 22 de setembro.













Os jogadores de hóquei russos e o serviço militar surgiram como um tópico acalorado durante o verão, depois que o ex-goleiro do CSKA Moscou, Ivan Fedotov, foi detido sob alegações de tentar se esquivar de seu dever antes da mudança planejada para o time da NHL, o Philadelphia Flyers.

Fedotov, 25, e sua equipe jurídica negaram essas alegações e entraram com um recurso, embora quaisquer chances de ele se unir à sua nova equipe antes da próxima temporada pareçam escassas, já que foi relatado pela última vez que o goleiro estava treinando em um centro militar. no norte da Rússia.

Também houve alegações de que o ala russo Kirill Kaprizov foi pego em um falso escândalo de identidade militar, alimentando temores de que ele não pudesse retornar ao time da NHL, o Minnesota Wild.

Essas preocupações se mostraram infundadas, no entanto, e o jogador de 25 anos retornou aos EUA antes do início da temporada da NHL em outubro.