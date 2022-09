O criador da história chinesa aguarda pelo número um do mundo russo – CMIO Esportes

O número um do mundo, Daniil Medvedev, enfrentará um adversário que fez história no Aberto dos EUA quando enfrentar o chinês Wu Yibing na terceira rodada em Flushing Meadows na noite de sexta-feira.

Embora o mundial 174 possa não ser considerado uma das maiores ameaças ao atual campeão no torneio, Wu já ganhou aplausos pelo que conquistou na Big Apple.

Até Wu e seu compatriota Zhang Zhizhen vencerem suas eliminatórias na semana passada, nenhum tenista chinês havia chegado à chave principal do Aberto dos EUA na Era Aberta.

Desde então, Wu foi além, quebrando recordes ao se tornar o primeiro homem chinês a vencer uma partida de Grand Slam em 63 anos ao derrotar Nikoloz Basilashvili na primeira rodada.

Ele então derrotou outro qualificador, Nuno Borges, em quatro horas para se tornar o primeiro homem chinês a chegar à terceira rodada do Aberto dos EUA desde que o torneio foi fundado em 1881.

Quanto aos Grand Slams em geral, nenhum chinês chegou à terceira rodada de uma grande competição de tênis desde que Kho Sin-Khie o fez em Wimbledon em 1946.

Nada disso é perdido para Wu, de 22 anos, que ao mesmo tempo não está sobrecarregado com a escala de suas conquistas.

“Acho que se houver uma primeira vez, haverá uma segunda, uma terceira vez. Estou feliz por ser o primeiro cara a fazer isso. [in] história,” Wu explicou aos repórteres.

“Mas o mais importante [thing] Isso está trazendo esperança para todos os fãs chineses e para as crianças, para que possamos ter mais grandes jogadores em nosso país, o que acho que deveríamos ter tido há muito tempo.”

Wu não é estranho ao sucesso em Nova York, no entanto, tendo conquistado o título de simples masculino no US Open em 2017.

Seu progresso, então prejudicado por lesões no pulso e cotovelo e restrições de viagem influenciadas pelo Covid, ele está feliz por voltar a praticar o esporte que ama.

"O júnior US Open realmente me deu essa confiança de que posso jogar tênis no mundo masculino [tour] também," ele disse, refletindo sobre os últimos anos.

“[I] deu azar, [I] se machucou um pouco.

“[But] Estou feliz por ainda estar jogando tênis e gostando de tênis. Eu acho isso muito bom [that] Eu posso manter minha paixão pelo tênis mesmo que eu estivesse sofrendo muito. eu acho que isto [is] não é fácil de fazer, mas estou feliz por ter conseguido.”

Embora ele seja um recordista e uma inspiração para milhões em sua terra natal, Wu disse que há “ainda não há tempo para comemorações” Considerando a “oponente difícil” ele tem na forma do campeão de 2021 Medvedev.

“Essa é a minha mentalidade. Estou aqui para jogar o torneio. Quando o torneio termina, fazemos festas, mas não durante o torneio”, acrescentou Wu.

Quanto a Medvedev, o jovem de 26 anos disse que estava “ansioso para a próxima rodada” depois de vencer o francês Arthur Rinderknech por 6-2, 7-5 e 6-3 na quarta-feira, para chegar à terceira fase do Aberto dos EUA pelo quinto ano consecutivo.

O russo de 6 pés 6 venceu 20 de suas últimas 22 partidas nas quadras duras de Flushing Meadows, tendo também chegado à final em 2019, mas não está dando nada como garantido.













“O mais importante é vencer, permanecer no torneio, tentar chegar o mais longe possível, [and] com certeza tente aumentar seu nível quando os oponentes ficarem cada vez mais fortes”, Medvedev disse, com a possibilidade de um encontro nas oitavas de final com Kyrgios, caso ele se despeça de Wu.

“Finalmente você vai interpretar alguém que tem um Grand Slam ou algo assim.”

Quanto a Wu, Medvedev disse de seu oponente que “Ele parece jogar muito bem. Estou esperando um jogo difícil”, no que será o primeiro encontro da dupla.

Ganhando ou perdendo, Wu já tem a garantia de deixar Nova York fazendo história.