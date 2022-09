Rumores giram em torno da ausência de Brady e da esposa supermodelo – CMIO Esportes

A ausência prolongada da lenda da NFL, Tom Brady, do campo de treinamento da offseason do Tampa Bay Buccaneers foi atribuída a problemas conjugais que estão ocorrendo entre ele e sua esposa supermodelo Gisele Bundchen, de acordo com a página norte-americana Page Six.

Brady, de 45 anos, perdeu 11 dias da programação de offseason de Tampa Bay antes do início da temporada da NFL no próximo fim de semana, com a equipe citando “razões pessoais” para a ausência prolongada do icônico quarterback dos assuntos da equipe.

Mas reportagens recentes sugeriram que uma briga entre Brady e Bündchen, 42, é a principal causa de ele pular o campo de treinamento dos Buccaneers – com o Page Six alegando que o casal teve uma série de “hargumentos comidos” após a chocante decisão de Brady de não se aposentar em março, apenas algumas semanas depois que ele disse que estava encerrando sua futura carreira no Hall da Fama.













“Tom e Gisele estão brigando agora”, disse o Page Six, citando uma fonte próxima à situação.

“Houve problemas no casamento por causa de sua decisão de não se aposentar. Gisele sempre foi aquela com as crianças,” acrescentou outra fonte anônima.

As especulações foram desenfreadas sobre o motivo pelo qual Brady, que geralmente é considerado um elemento permanente nos preparativos de sua equipe para uma nova temporada, perdeu grande parte do treinamento de pré-temporada desta vez, com algumas especulações sugerindo que ele estava filmando uma aparição no Programa de televisão dos EUA ‘The Masked Singer’ – um boato mais tarde derrubado pelo próprio Brady.

Ele novamente ganhou as manchetes quando voltou às instalações dos Buccaneers, parecendo um pouco magro, e deu a entender à mídia que estava lidando com alguns problemas nos bastidores.

“Todo mundo tem situações diferentes com as quais está lidando e todos nós temos desafios únicos em nossas vidas”, disse ele à mídia na semana passada.

“Eu tenho 45 anos, cara. Há muita merda acontecendo, então você só precisa tentar descobrir a vida da melhor maneira possível. Você sabe, é um processo contínuo,” ele adicionou.

No entanto, sua aparência só aumentou as perguntas. O membro da NFL Dan Orlovsky expressou preocupação, dizendo que a aparência física de Brady era altamente incomum.

“Quando foi a última vez que você o viu em uma coletiva de imprensa assim?”, disse ele na ESPN.

“Por alguma razão, ele esteve ausente por 11 dias e voltou e está assim, devemos nos preocupar”, acrescentou o ex-wide receiver da NFL Michael Irvin.

Antes da aposentadoria apressadamente retraída de Brady no início deste ano, ele disse que sua família costumava ficar em segundo plano em sua carreira na NFL.

“É muito desafiador quando você tem 43 ou 44 anos porque há muitas outras coisas que estão pressionando e muitas outras coisas que são realmente importantes em sua vida, como seus filhos e sua esposa e relacionamentos diferentes”, disse o sete vezes vencedor do Super Bowl.

“As coisas sempre ficaram em segundo plano no futebol. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tenho uma vida muito complicada e complexa em diferentes aspectos e estou apenas tentando navegar da melhor maneira que posso.”

O Tampa Bay Buccaneers abre sua programação da NFL em 11 de setembro, quando visita o Texas para enfrentar o Dallas Cowboys, e todos os olhos estarão novamente no maior jogador de todos os tempos do esporte – mas desta vez por uma variedade de razões diferentes.