Mais dois russos avançam para a quarta rodada do US Open — CMIO Esportes

Ludmilla Samsonova e Veronika Kudermetova foram ambas bem sucedidas em suas partidas da terceira rodada em Nova York

As esperanças de sucesso da Rússia nas categorias masculina e feminina do US Open continuam vivas depois que Ludmilla Samsonova e Veronika Kudermetova se juntaram ao compatriota Daniil Medvedev no registro de vitórias para avançar para a quarta rodada em Flushing Meadows.

Kudermetova não havia registrado uma vitória em suas três aparições anteriores no evento, mas foi a autora de uma exibição poderosa para destruir sua adversária Dalma Galfi em dois sets por 6-0, 6-2, mostrando sua excelente habilidade no serviço ao longo do caminho.

A jogadora de 25 anos, que vem de Kazan, venceu todos os 20 jogos de serviço (incluindo 14 ases) ao derrotar Donna Vekic e Maryna Zanevska para chegar à terceira rodada, e não mostrou sinais de desistir contra o húngaro. Galfi.

Notavelmente, ela entregou 100% de seus primeiros saques no segundo set da partida e nunca aliviou o gás na partida que durou apenas 47 minutos – ganhando 48 pontos no total contra 17 de seu oponente.

Um final impecável para o primeiro set, com Veronika Kudermetova conquistando 14 pontos consecutivos para levar o 6-2 contra Dalma Galfi! Servindo 78% dos primeiros saques, ela ganhou TODOS os primeiros pontos do set. Clínico.[📸: Mike Stobe/Getty] pic.twitter.com/FBucpS1Dc9 — WTARrussos (@WTArussians) 2 de setembro de 2022

Veronika Kudermetova, ainda a ser derrotada na segunda semana do US Open!R1: 85% 1º Sv vencido, 63% 2º Sv vencido, 0 BPs enfrentadosR2: 83% 1º Sv vencido, 43% 2º Sv vencido, salvo 3/ 3 BPsR3: 100% 1º Sv vencido, 67% 2º Sv vencido, 0 BPs enfrentados Essas estatísticas de primeiros saques 🔥[📸: Mike Stobe/Getty] pic.twitter.com/qh85tutRHL — WTARrussos (@WTArussians) 2 de setembro de 2022

Mais um set sem graça para Ludmilla Samsonova. Ela pega o abridor 63 em seu #USAbrir R3 match contra KrunicA jovem de 23 anos já venceu 25 de seus últimos 27 sets. Perdeu apenas 23 (!!) jogos em seus últimos 15 sets contra jogadores com classificação 51+. Tocando tão bem quanto qualquer um em turnê — Alex Gruskin (@AlGruskin) 2 de setembro de 2022

A 18ª cabeça de chave Kudermetova parece estar atingindo a melhor forma da carreira no momento certo – e ela precisará de cada grama de sua força se quiser despachar o quinto colocado Ons Jabeur no confronto das oitavas de final de domingo.

Samsonova, por sua vez, se juntará a ela na quarta rodada, depois de ter conquistado uma vitória em dois sets contra a sérvia Aleksandra Krunic por 6-3, 6-3.

Apesar de não possuir o mesmo calibre de saque poderoso de Kudermetova, Samsonova teve um desempenho confiante ao superar Krunic, ganhando 66 pontos ao longo da partida contra 47 de seu oponente.

Ela agora vai enfrentar a conquistadora de Serena Williams, Ajla Tomljanovic, na quarta rodada do domingo.

Tanto Samsonova quanto Kudermetova serão acompanhados na próxima rodada pelo principal cabeça de chave masculino Daniil Medvedev, que passou com facilidade pelo chinês Wu Yibing em dois sets na sexta-feira.