Ícone do octógono explica confronto hipotético de Khabib — CMIO Esportes

Georges St-Pierre disse como abordaria uma luta com Khabib Nurmagomedov

O ex-campeão de duas divisões do UFC Georges St-Pierre diz que teria perdido o trabalho se tivesse pisado no octógono para enfrentar o invicto Khabib Nurmagomedov.

St-Pierre, que se aposentou logo depois de conquistar o título dos médios do UFC de Michael Bisping no final de 2017, ficará como um dos lutadores mais lendários da história das artes marciais mistas após uma corrida de tirar o fôlego com o UFC, após a qual ele foi legitimamente anunciado em Hall da Fama da organização.

Muito parecido com Khabib, no entanto, St-Pierre resistiu a qualquer desejo de sair da aposentadoria depois de se afastar do esporte há cinco anos, mesmo apesar das tentativas de uma luta com o próprio Khabib depois que os dois homens falaram de seu interesse em testar suas habilidades contra um. outro.

Mas falando com os fãs antes do primeiro evento do UFC em Paris, na França, na noite de sábado, St-Pierre detalhou como ele sente que teria se saído contra vários dos lutadores mais dominantes da história recente.

“Khabib é uma lenda em termos de seu conhecimento, sua experiência”, disse ele sobre a superestrela russa que se aposentou com um recorde impecável de 29-0.

“Ele tem tantas ferramentas em sua bolsa. Seria uma luta que eu não saberia como teria sido. Não sei. Não é o melhor lutador que vence a luta, é o lutador que luta melhor na noite da luta, então para vencê-los eu precisaria ser o melhor homem da noite da luta e estar muito, muito bem preparado.”

St-Pierre dominou a divisão dos meio-médios do UFC por grande parte de sua carreira, mas acabou sendo substituído como titular por Kamaru Usman e, mais recentemente, Leon Edwards, e acrescentou seus pensamentos sobre como ele teria se saído contra a nova geração da elite até 170lbs.

“É difícil porque todos eles têm grandes qualidades”, disse ele sobre os campeões que vieram depois dele.

“São todos muito diferentes. Leon teria me dado muitos problemas porque ele é muito inteligente. Seria como um jogo de xadrez. Teria sido um quebra-cabeça difícil de resolver porque seria uma luta muito técnica.

“Kamaru é muito físico, é muito atlético, é uma fera. Ele é forte, bate muito forte, é um grande lutador. Seria muito difícil fisicamente, muito exigente.

“Acho que ele venceu o primeiro round e mostrou no primeiro round uma habilidade incrível para colocar Kamaru Usman nas costas, montá-lo, pegar nas costas dele.”, acrescentou St-Pierre sobre Edwards.

“Ele mostrou habilidades incríveis ali mesmo. Ele estava perdendo porque estava perdendo depois do segundo, terceiro e quarto rounds, e estava a caminho de perder o quinto round. Mas acho que o que torna Leon Edwards tão bom é seu QI de luta.

“Ele também é tão bom em neutralizar os pontos fortes de seu oponente. Ele é muito bom em desligar os pontos fortes do oponente e trazer a luta onde ele se sente confortável, para fazer o oponente lutar fora de sua zona de conforto, e acho que é por isso que Leon Edwards é tão bom.”