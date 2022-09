Promotores investigam alegações de extorsão de Pogba — CMIO Esportes

As alegações do meio-campista Paul Pogba de que ele foi alvo de uma campanha de extorsão e ameaças por uma gangue criminosa estão sendo investigadas por promotores franceses.

A investigação que está sendo realizada pela promotora Laure Beccuau examinará as alegações de que Pogba foi alvo de uma gangue que está tentando extorquir dinheiro do jogador da Juventus. Alegações de chantagem e sequestro também estão sendo investigadas.

Segundo reportagem da Reuters nos últimos dias, Pogba, 29 anos, foi vítima de uma campanha de extorsão supostamente operada por amigos de infância, e entende-se que ele pagou a eles uma quantia de pouco menos de US $ 100.000 (£ 86.000) no início deste ano. .

Pogba, que venceu a Copa do Mundo de 2018 na Rússia com a França, divulgou um comunicado na semana passada em que disse que as autoridades da Itália e da França estavam investigando o caso, com uma unidade especializada francesa – o Escritório Central de Combate ao Crime Organizado. OCLCO) – entendido como líder da investigação.

A investigação vem uma semana longe de uma mensagem bizarra postada nas redes sociais pelo irmão mais velho de Pogba, Mathias, durante a qual ele alegou ter informações prejudiciais sobre Pobga e vários outros na órbita do jogador, como sua agente, Rafaela Pimenta.

“O público francês, inglês, italiano e espanhol, assim como os torcedores do meu irmão – e mais ainda a seleção francesa e a Juventus, os companheiros de time do meu irmão e seus patrocinadores – merecem saber algumas coisas”, disse Mathias Pogba no vídeo da mídia social.

“A fim de tomar uma decisão informada se ele merece a admiração, respeito e amor do público.

“Se ele merece seu lugar na seleção francesa e a honra de jogar na Copa do Mundo. Se ele merece ser titular na Juventus.

“Se ele é uma pessoa confiável, que qualquer jogador gostaria de ter ao seu lado.”

No entanto, as alegações de Mathias Pogba foram imediatamente refutadas em uma declaração conjunta emitida por Paul Pogba, sua mãe e o advogado Yeo Moriba e Pimenta em que disseram que a revelação de Mathias Pogba era “infelizmente nenhuma surpresa”.

Mathias também fez alegações envolvendo o companheiro de equipe internacional francês de Pogba, Kylian Mbappe, incluindo que Paul Pogba usou um feiticeiro para lançar um ‘feitiço’ nele.

“Eles (os vídeos) se somam às ameaças e tentativas de extorsão de uma quadrilha organizada contra Paul Pogba”, dizia o comunicado.

“Os órgãos competentes na Itália e na França foram informados há um mês e não haverá mais comentários em relação à investigação em andamento.”

Outros relatórios indicaram que Paul Pogba disse à polícia francesa que havia sido detido sob a mira de uma arma como parte de uma suposta ameaça de chantagem.

Também foi alegado que os criminosos exigiram uma quantia de US $ 12,6 milhões (£ 11 milhões) de Pogba por supostos ‘serviços de proteção’ que datam de mais de 13 anos desde seu período inicial no Manchester United.

O canal francês RTL também informou que Mbappe entrou em contato com os dois irmãos Pogba para perguntar por que seu nome se envolveu nas alegações.

Paul Pogba retornou ao gigante italiano Juventus neste verão em uma transferência gratuita do Manchester United seis anos depois de ingressar no time da Premier League no que era na época uma transferência recorde mundial.