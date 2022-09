Russo invicto fecha contrato com o UFC — CMIO Esportes

Peso-palha Viktoria Dudakova impressionou o chefe do UFC Dana White com sua performance corajosa

Viktoria Dudakova se tornou a mais recente russa a se juntar às fileiras do UFC após sua árdua vitória sobre a favorita brasileira Maria Silva no evento Dana White’s Contender Series 52 em Las Vegas na noite de terça-feira.

Dudakova, de 23 anos, foi para a luta nas instalações do UFC Apex invicto em cinco lutas, mas enfrentou um avanço na classe contra Silva, de 26 anos, que estava invicto em oito lutas e muito cobiçado pelos apostadores.

Tornando a tarefa de Dudakova mais difícil, ela foi forçada a lutar por uma lesão no joelho nos últimos estágios, que exigiu exames do médico do cage antes de ser liberada para continuar na terceira rodada.

Mas o russo ainda produziu o melhor trabalho durante a luta, principalmente no chão, e foi recompensado com uma decisão unânime – 29-28, 29-28, 29-28 – no placar.

O chefe do UFC, Dana White, estava à disposição para confirmar que Dudakova, nascida em Volgogrado, foi uma das cinco vencedoras da noite que receberiam acordos com a promoção.

“Eu não amei essa luta, mas ela me mostrou tudo que eu precisava ver” White disse sobre sua nova contratação russa.

“Ela era uma azarão de dois e meio a um, ela é incrivelmente forte mentalmente, incrivelmente forte fisicamente, emocionalmente, e ela dominou a mulher maior e mais forte esta noite com mais experiência – e fez isso enquanto estava machucada.

“Aparentemente ela veio machucada, mas ela definitivamente se machucou após o segundo round, e ela fez parecer que não estava [injured].

“Ela tem apenas 23 anos, ela tem tudo o que você precisa para ser uma campeã mundial, na minha opinião, estou animado para ver o que ela fará a seguir” Adicionado branco.

Dudakova já lutou no Open Fighting Championship, AMC Fight Nights, Fight Nights Global e Gorilla Fighting Championship – todos em sua terra natal, com exceção de uma luta na Bielorrússia.

Depois de receber a oferta de seu contrato com o UFC, Dudakova disse por meio de um tradutor que estava encantada por se juntar à lista do campeonato de elite do MMA, colocando seus rivais no ranking de 115 libras em aviso prévio.

“Eu trarei luta livre, trarei sangue jovem. Eu nem mostrei 50% do que sou capaz esta noite. Quando eu me recuperar totalmente, vou sacudir essa divisão, você vai ver”, Dudakova jurou.