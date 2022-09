Chefe olímpico quer fingir que russos não existem, diz campeão de salto em altura — CMIO Esportes

Mariya Lasitskene renovou suas críticas ao presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas, provavelmente não reverterá as recomendações de sua organização para a proibição de atletas russos e bielorrussos porque é mais fácil para ele fingir que eles simplesmente não existem, de acordo com a campeã olímpica de salto em altura Mariya Lasitskene.

Lasitskene, de 29 anos, está entre os críticos mais veementes de Bach na comunidade esportiva russa, escrevendo anteriormente uma carta aberta ao chefe do COI e acusando-o de hipocrisia.

A campeã de salto em altura de Tóquio 2020 repetiu suas críticas em entrevista à TASS publicada na quarta-feira, na qual afirmou que não havia maneira digna de Bach após a convocação do COI em fevereiro para que as federações esportivas banissem atletas russos e bielorrussos sempre que possível.













“Ninguém pode privar os atletas do direito de se realizarem, e as restrições impostas a russos e bielorrussos, introduzidas após as fortes recomendações do COI, só pioraram uma situação já difícil”. disse o tricampeão mundial.

“Acho que agora Bach simplesmente terá que renovar suas recomendações, já que não há saída digna para ele nesta história.

“Será mais fácil fingir que nós, atletas russos e bielorrussos, não existimos e não existimos.”

Lasitskene já sofreu com proibições antes, sendo privada da chance de competir nas Olimpíadas do Rio 2016 por causa das alegações de doping patrocinado pelo Estado contra a Rússia, embora ela não estivesse totalmente envolvida.

“Quanto mais velho você é, mais essa injustiça o deprime. A temporada de 2022 fica ainda mais difícil com a percepção do que está acontecendo no mundo como um todo”, disse. Lasitskene disse à TASS.

“Mais uma vez, houve muitos momentos que me perturbaram. Mas isso, é claro, não pode ser comparado com a situação em que os saltos em altura ucranianos se encontraram nos últimos seis meses.”













A estrela do salto em altura também criticou as autoridades esportivas de seu país, acusando-as de tomar medidas insuficientes ou equivocadas para proteger os atletas russos.

“Em 2016-2017, eu geralmente tinha certeza de que temos pessoas conhecedoras que não deixarão os atletas em apuros e defenderão nossos direitos até o amargo fim”. disse Lasitskene.

“Mesmo em 2019, eu ainda confiava um pouco em nossa liderança esportiva, o que me tranquilizou e disse: ‘Masha, não há motivo para se preocupar, tudo ficará bem.’

“E só então eu finalmente vi que nossos dirigentes esportivos não têm influência efetiva para proteger seus atletas, nem uma compreensão de como resolver esses problemas.

“Como resultado, o fato de que nos foi oferecido status neutro em 2017 [in order to compete]e o fato de termos concordado com isso sem hesitação, acabou sendo a única oportunidade de se apresentar pelo menos em algum lugar.”













Já houve sugestões do ex-chefe da Agência Mundial Antidoping (WADA) e membro honorário do COI, Craig Reedie, de que as proibições de atletas russos e bielorrussos poderiam forçá-los a perder os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 porque eles não estão liberados para eventos de qualificação antes do evento. os jogos.

Autoridades russas alertaram que é muito cedo para fazer suposições, e Lasitskene prometeu que lutaria por seu direito de aparecer em Paris até o último momento.

“Vou defender meu direito de competir nos Jogos Olímpicos até o fim. Se for necessário ir [the Court of Arbitration for Sport] novamente para isso, nós vamos”, disse o saltador.