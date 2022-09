Tenista tcheco comenta polêmica sobre o bumbum (VÍDEO) — CMIO Esportes

Sara Bejlek foi vista sendo acariciada nas costas e beijada por seu pai e treinador no US Open

A tenista tcheca Sara Bejlek disse aos fãs de tênis que as cenas que viram seu pai e seu treinador comemorando uma vitória com ela no US Open “não vai acontecer de novo” depois umao clipe mostrando-os dando vários tapinhas no traseiro dela desencadeou um debate.